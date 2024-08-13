"Операция в Курской области". Что о ней говорят Зеленский и Путин

Президент Украины Владимир Зеленский впервые подтвердил, что ВСУ проводят операцию в Курской области. По словам Главкома ВСУ, украинские военные в настоящее время контролируют около 1000 квадратных километров территории российского региона. На совещании у Владимира Путина сегодня были озвучены другие цифры.

Сегодня днем президент России Владимир Путин провел совещание, на котором обсудил ситуацию в приграничных областях.

Во встрече принимали участие члены Совбеза РФ, правительства, главы силовых ведомств, а также главы пограничных с Украиной Белгородской, Брянской и Курской областей.

В начале совещания Путин сам коротко прокомментировал происходящее в Курской области, потребовав от российских военных «выдавить, выбить противника с наших территорий и совместно с пограничной службой обеспечить надежное прикрытие госграницы».

Это не первое заявление российского президента по теме. В среду он коротко назвал боевые действия на территории России «масштабной провокацией», в четверг — пообещал единовременные выплаты по 10 тысяч рублей эвакуировавшимся из зоны боев.

После этого Путин передал слово главам приграничных областей. Врио губернатора Курской области Алексею Смирнову в своем выступлении сообщил, что ситуация в регионе «сложная».

«На сегодняшний день под контролем противника находятся 28 населенных пунктов. Глубина проникновения на территорию Курской области составляет 12 километров, ширина по фронту — 40 километров», — сказал Смирнов.

После этой фразы Владимир Путин его прервал и заявил, что представление таких данных находится в компетенции Министерства обороны. Президент предложил главе региона вместо этого рассказать о решении социально-экономических вопросов.

Тем не менее Смирнов еще раз сказал о 28 населенных пунктах и уточнил, что властям неизвестна судьба 2 тысяч человек, находящихся там. По его словам, сейчас в Курской области проводится эвакуация населения: 10-километровой зоны в четырех районах и полностью — Суджанский и Кореневский районы. Врио губернатора также добавил, что с начала вторжения в Курскую область погибли 12 мирных жителей, 121 был ранен, в том числе 10 детей.

До сегодняшнего дня ни российские, ни украинские власти не предоставляли официально данных о захвате населенных пунктов в Курской области. Российское Министерство обороны ограничивается отчетами о потерях личного состава и техники ВСУ, а глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на совещании 7 августа сообщил, что «продвижение противника вглубь территории на Курском направлении остановлено».

В свою очередь, Киев до их пор не делал официальных заявлений об операции в Курской области.

Однако сегодня вечером президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел заседание ставки. «Самым важным был доклад главкома Александра Сырского о наших оборонительных действиях на фронте и об операции в Курской области», — написал Зеленский в своих соцсетях.

Выступавший по видеосвязи Главком ВСУ заявил, что украинские военные «продолжают проведение наступательной операции на территории Курской области». По его словам, на данный момент под контролем ВСУ находится около 1000 квадратных километров территории российского региона.

Позже Владимир Зеленский в своем ежевечернем обращении заявил, что территории, занятые ВСУ в Курской области, — это те районы, из которых Россия наносила удары по Сумской области Украины. По его словам, эта операция обеспечивает безопасность приграничных районов Украины, и ее главная цель — «освобождение приграничья от российских военных». Зеленский также поблагодарил украинские подразделения, которые «пополняют обменный фонд».

Кроме того, Зеленский сообщил, что поручил Министерству обороны и дипломатам представить список необходимых действий, чтобы получить от партнеров разрешение на использование дальнобойного оружия для защиты украинской территории.

Ранее в понедельник министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что в разговоре со своим французским коллегой призвал отменить запреты на нанесение ударов по военным целям на российской территории.

«Состоялся продуктивный разговор с Себастьеном Лекорню, министром Вооруженных сил Франции, — написал Умеров в соцсети X. — Я настоял на необходимости отмены запретов на нанесение ударов по военным целям на территории противника».

Какими могут быть цели ВСУ в Курской области

Западные СМИ анализируют возможные цели и задачи ВСУ по атаке на Курскую область.

Так, газета Wall Street Journal пишет, что неожиданное вторжение Украины в Курскую область и быстрый захват территории поставили в неловкое положение российского президента Владимира Путина, подняв боевой дух украинцев после года, проведенного в основном в кровопролитных оборонительных боях.

Но продолжение этой операции — это рискованная ставка, учитывая нехватку живой силы и военной техники на восточном фронте, где Россия настойчиво продвигается вперед, считает издание.

О том, что Россия снимает части с других участков фронта не теми темпами, каких хотелось бы украинскому командованию, пишет и журнал Economist.

«Цель-минимум — это, видимо, оттягивание российских войск от Харькова и с Донбасса, главных участков в этой войне. Пока, судя по тому, что мы видим, результаты неоднозначны. Россия перебрасывает войска с Харьковского фронта, но с Донбасского фронта пока перебросила намного меньше», — пишет издание.

Военный обозреватель Русской службы Би-би-си Илья Абишев среди других возможных целей ВСУ также называл планы Киева по усилению возможных переговорных позиций. По его словам, реалии нынешней российско-украинской войны показывают, что отбить территории, в том числе и захваченные, бывает очень сложно, если противник успел на них закрепиться.