Прибывающих с Олимпиады южнокорейских спортсменов проверят на клопов

В Корее привлекли собаку-ищейку для проверки рейсов с Олимпиады на постельных клопов. Животное будут использовать в главном аэропорту Инчхона, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Как сообщает издание, единственная собака-ищейка в Южной Корее, обученная искать постельных клопов, будет использоваться в главном аэропорту Инчхона для проверки прибывающих с Олимпиады в Париже рейсов.

В южнокорейском правительстве заявили, что после Олимпиады "есть вероятность, что клопы проникнут в страну".

Сообщается, что проверки с собакой продлятся до 8 сентября, когда завершится Паралимпиада.

Привлеченный к проверкам двухлетний бигль по кличке Чеко способен проверить стандартный гостиничный номер на наличие клопов менее чем за две минуты, пишет издание.

Напомним, в ночь на 12 августа президент МОК официально объявил Олимпийские игры в Париже закрытыми. Церемония закрытия прошла на стадионе "Стад де Франс", который вмещает 80 тысяч зрителей.

Чуть позже на церемонии закрытия погасили огонь Олимпиады-2024, в символическом действии приняли участие титулованные спортсмены со всего мира.

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