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Вице-президент Ирана покинул должность спустя 10 дней работы

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Джавад Зариф
Джавад Зариф. Фото: Sobhan Farajvan/Pacific Press/LightRocket via Getty Images

Вице-президент Ирана по стратегическим вопросам покинул свою должность. Он был назначен на пост 1 августа и проработал всего 10 дней, передает агентство "Анадолу".

Назначенный 1 августа на пост вице-президента Ирана по стратегическим вопросам Джавад Зариф подал в отставку в минувшее воскресенье. Он проработал на должности всего 10 дней.

В своем официальном заявлении Зариф сообщил, что вернется к преподавательской деятельности на факультете мировых исследований Тегеранского университета. Туда он пришел в 2021 году после восьмилетнего пребывания на посту министра иностранных дел при бывшем президенте Ирана Хасане Рухани.

Отметим, что Джавад Зариф бывал в Астане в ноябре 2021 года, будучи главой МИД Ирана.

Напомним, в начале июля в Иране состоялись внеочередные президентские выборы - их назначили после гибели президента страны Ибрахима Раиси в авиакатастрофе в мае. Победил на выборах 69-летний Масуд Пезешкиан - из 30 миллионов 510 тысяч 157 голосов он набрал 16 миллионов 384 тысяч 403 голоса.

Ранее Пезешкиан занимал пост министра здравоохранения и медицинского образования Ирана. Также уже дважды участвовал в президентской гонке: 12 лет назад он решил покинуть предвыборную гонку самостоятельно, а на выборах 2021 года его кандидатура не получила одобрение Наблюдательного совета Ирана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2147881-vice-prezident-irana-pokinul-dolzhnost-spustya-10-dney-raboty/

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