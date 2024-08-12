Глава Пентагона приказал направить на Ближний Восток атомную подлодку

Министр обороны США Ллойд Остин приказал направить на Ближний Восток атомную субмарину USS Georgia и ускорить переброску авианосца Abraham Lincoln.

Такое решение принято по итогам разговора Остина с главой минобороны Израиля Йоавом Галантом, пишет РИА Новости.

"Министр обороны Остин распорядился перебросить в регион ответственности Центрального командования ВС США подлодку USS Georgia, оснащенную управляемыми ракетами", - сообщили в пресс-службе Пентагона.

Кроме того министр обороны распорядился ускорить переброску в регион авианосца Abraham Lincoln с истребителями F-35C - в регионе уже находится авианосная группа USS Theodore Roosevelt.

Остин также подчеркнул готовность США пойти на все необходимые шаги для защиты своего ближневосточного союзника.

Напомним, недавно Иран пригрозил Израилю "суровым наказанием" за смерть главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране - информацию о его гибели подтвердили в Корпусе стражей исламской революции.

До этого случая армия Израиля сообщила о нанесении удара в Бейруте. Целью, предположительно, был командир "Хезболлы", ответственный за убийство израильских гражданских.

Ранее власти Катара, Египта и США призвали Израиль и палестинскую группировку ХАМАС возобновить переговоры о прекращении огня в секторе Газа и освобождении израильских заложников

Недавно, как писала Русская служба Би-би-си, госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Иран и Израиль должны избегать эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

На днях стало известно, что соединенные Штаты перебросили на Ближний Восток "огромное количество военной силы", опасаясь возможного нападения Ирана на Израиль.