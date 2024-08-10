Главу казахской диаспоры в Москве будут судить за фейки об армии России

Главу НКО Московский фонд "Казахская диаспора" будут судить за фейки о российской армии. Ему избрали меру пресечения, передает NUR.KZ со ссылкой на суды общей юрисдикции Москвы.

Джамалова Полата Онеровича обвиняют в совершении преступления по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ). Останкинский районный суд Москвы избрал ему меру пресечения на срок 1 месяц 3 суток, до 11 сентября.

"По версии следствия, Джамалов осознавал противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде подрыва авторитета и дискредитации действующей государственной власти и ВС РФ, а также уважения и доверия к народу РФ в глазах окружающих, руководствуясь мотивом политической, национальной ненависти и вражды, разместил на странице в интернете не соответствующую действительности публикацию", - говорится в Telegram-канале судов Москвы.

Напомним, в марте 2022 года в Госдуме России приняли закон о лишении свободы за фейки о российских Вооруженных силах. В феврале этого года президент РФ Владимир Путин подписал закон о конфискации за ряд преступлений против безопасности страны, в частности, за распространение фейков об армии.

Согласно пункту "д", части 2, статьи 207.3 УК РФ, публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ своих полномочий, оказании добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении задач, возложенных на ВС РФ или войска нацгвардии РФ, по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы наказывается:

штрафом в размере от 3 млн до 5 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 3 до 5 лет;

либо принудительными работами на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет;

либо лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.