Тренера из Великобритании отстранили от участия в Олимпиаде из-за обвинений в изнасиловании спортсменки

Рана Рейдер, бывший тренер сборной Великобритании по легкой атлетике и наставник олимпийских спортсменов, обвиняется в изнасиловании спортсменки, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Издание со ссылкой на английские СМИ уточняет, что на момент изнасилования девушке еще не было 18 лет.

Рейдер — известный в мире легкой атлетики тренер, сообщается в публикации. В сборной Великобритании руководил группой спринтеров, прыгунов с трамплина и барьеристов мирового уровня. Работал также в США и Нидерландах.

На игры в Париже Рейдер поехал тренером двух легкоатлетов.

Когда стало известно, что Рейдер аккредитован на Игры Канадским национальным олимпийским комитетом, три женщины обратились в суд округа Броуард (штат Флорида) с обвинениями. Тренера отстранили от участия в Олимпиаде.

В частности, мужчину обвинили в сексуальном и эмоциональном насилии, пишут авторы статьи. Из предоставленных журналистам судебных документов выяснилось, что одной из девушек на момент связи с тренером только исполнилось 18 лет.

Для защиты личности легкоатлетку в документах называют Джейн Доу. Американка утверждает, что была изнасилована во время пребывания в тренировочном лагере во Флориде вскоре после ее дня рождения.

Доу "не давала согласия и не хотела заниматься сексом с Рейдером, который был старше ее более чем вдвое", — говорится в судебных бумагах. Легкоатлетка продолжала и дальше интимную близость с тренером из-за "страха, что он отомстит и разрушит ее карьеру".

Адвокаты Рейдера подали встречный иск о клевете. Доу оспорила встречное обвинение и наряду с другими спортсменками потребовала возмещения ущерба в размере свыше $50 тыс.

Рейдера подозревали еще в 2021 году, отмечается в статье. На фоне появившихся новостей Федерация легкой атлетики Великобритании потребовала от своих спортсменов прекратить все отношения с тренером.

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