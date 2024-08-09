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Эзотерика

СМИ: Более 4 тысяч тел умерших похитили из крематориев Китая

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Крематорий в Китае
Крематорий в Китае. Иллюстративное фото: Getty Images

В Китае из крематориев похитили 4 тысяч тел для изготовления протезов. Преступную группу из 75 человек задержали, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Полиция Китая расследует дело преступной сети, участники которой подозреваются в похищении из крематориев более 4 тысяч трупов для изготовления медицинских протезов, сообщает издание со ссылкой на китайские СМИ.

Отмечается, что до задержания преступники успели заработать на нелегальном бизнесе примерно 53 млн долларов, украв более 4 тысяч тел.

По данным юридической фирмы Beijing Brave Lawyers, которая и обнародовала информацию о преступлении, полиция Тайюаня расследует масштабную кражу трупов, чьи кости в последующем использовались для изготовления аллогенных костных трансплантатов. Они также использовались для лечения зубов, костей и суставов.

Как пишет издание со ссылкой на заявление главы юридической фирмы Beijing Brave Lawyers И Шэнхуа, компания Shanxi Aorui Biomaterials якобы незаконно скупала тела и конечности в провинциях Сычуань и Шаньдун, а также в Гуанси-Чжуанском автономном районе.

При этом представитель прокуратуры Тайюаня подтвердил, что местные прокуроры расследуют обвинения в том, что преступная группировка "крадет и перепродает трупы с целью получения прибыли". Однако в ведомстве отказались раскрыть более подробную информацию.

Сообщается, что полиция в ходе обысков в Shanxi Aorui Biomaterials изъяла более 18 тонн костей и более 34 тысяч полуфабрикатов и готовых изделий. Всего в ходе расследования были задержаны еще 75 подозреваемых, пишет издание.

В апреле мы писали, что охранника алматинского морга задержали по подозрению в некрофилии.

Позже в Минюсте прокомментировали задержание охранника морга Алматы, сообщив, расследование в отношении гражданина 1980 года рождения проводится по статье 314 УК РК "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения".

А в морге Кызылорды перепутали тела погибших детей. Родители, как оказалось, похоронили чужого ребенка. В итоге пришлось проводить эксгумацию.

Летом прошлого года руководство морга в Талдыкоргане оштрафовали на 5,5 млн тенге. Выяснилось, что в морге царила полнейшая антисанитария. А само здание и оборудование находились в плачевном состоянии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2147077-smi-bolee-4-tysyach-tel-umershih-pohitili-iz-krematoriev-kitaya/

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