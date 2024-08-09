"Подпалим ему усы": в Сети продолжился конфликт Илона Маска и Мадуро

Конфликт между президентом Венесуэлы и Илоном Маском, развернувшийся в Сети, набирает обороты. В этот раз поводом стала приостановка работы соцсети X в Венесуэле на 10 дней, передает NUR.KZ.

Глава Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что соцсеть X нарушила все свои нормы, разжигая ненависть, гражданскую войну в стране, а также нарушила законы Венесуэлы.

"Х отправился из Венесуэлы на 10 дней. В нашей стране есть Конституция, закон, институты и государство. 10 дней соцсети X на то, чтобы "предоставили свои гарантии", - заявил Мадуро в своем посте в соцсети X.

Илон Маск, в свою очередь, уже успел отреагировать на высказывание Мадуро. Однако не под постом президента Венесуэлы, а под постом новостного телеканала касательно блокировки X на 10 дней.

"Мы подпалим ему усы из космоса", - отметил Маск под постом.

Напомним, ранее мы писали, что президент Венесуэлы Николас Мадуро вызвал на бой американского миллиардера Илона Маска. Бизнесмен принял вызов, но выдвинул условие: если он победит, то Мадуро уйдет с поста, если победит президент, то ему будет организован бесплатный полет на Марс.

Мадуро отреагировал на выдвинутые Маском условия.

"Маск принял мой вызов. Илон Маск, давай сделаем это (Мадуро показал позу как в боксе - прим. ред.), но приезжай сюда, я - здесь. Если я выиграю, я приму твое (предложение) о путешествии на Марс, но ты полетишь со мной", - сказал Мадуро журналистам.

Позже Илон Маск опубликовал новый провокационный пост в рамках своего публичного диалога с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

"Кто-нибудь, скажите Мадуро, я буду биться с ним когда угодно и где угодно. И скажите ему взять с собой его любимого осла", - написал бизнесмен.

В другом посте Илон Маск решил также обратиться к президенту Венесуэлы напрямую.

"Я иду за тобой, Мадуро! Я отвезу тебя в Гуантанамо на осле", - написал бизнесмен в своем аккаунте соцсети Х.

Напомним, 29 июля победителем на президентских выборах в Венесуэле был объявлен Николас Мадуро. Оппозиция заявила, что результаты, как и на прошлых выборах в 2018 году, были подтасованы.

После этого в стране начались массовые протесты. Сотни людей вышли на улицы. Вчера сообщалось, что, по данным правозащитников, в столкновениях протестующих с полицией и военными погибли как минимум 11 человек.

Добавим, за время президентства Мадуро страна пережила существенные изменения, глубоко трансформировавшие венесуэльское общество. В их числе - массовая эмиграция, гиперинфляция и резкое падение добычи нефти.