Энергетики запретили продавать несовершеннолетним в России

Владимир Путин подписал закон, запрещающий продавать несовершеннолетним безалкогольные тонизирующие напитки, в том числе энергетики. Запрет начнет действовать с марта следующего года.

Документ опубликовали на портале официального опубликования правовых актов, пишет РИА Новости.

Нарушение этого запрета повлечет за собой ответственность, которая будет установлена в законодательстве позже.

Председатель Госдумы Володин обращал внимание на проблему употребления энергетиков среди молодежи. По его словам, их пьет каждый второй. Также он отмечал, что употребление данных напитков негативно сказывается на здоровье.

Напомним, что в июне депутаты мажилиса приняли поправки, запрещающие продавать энергетики лицам младше 21 года в Казахстане.

Еще в прошлом сентябре уже экс-глава Минздрава Ажар Гиният говорила о том, что депутаты планируют запретить продавать энергетики лицам младше 21 года.

Позже вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев добавил, что также продвигается норма о запрете продажи энергетиков в вендинговых аппаратах и запрет на их рекламу.

При этом еще в 2022 году Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Атырауской области говорил о проблемах пагубных привычек в казахстанском обществе. Он подчеркивал, что сейчас широко обсуждается необходимость введения запрета на продажу энергетических напитков подросткам.