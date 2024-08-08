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Женщины в Китае требуют разрешения на заморозку яйцеклеток для незамужних

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Силуэт женщины с коляской
Женщина с коляской. Иллюстративное фото: Sebastian Gollnow/picture alliance via Getty Images

Женщины Китая пытаются добиться права на заморозку яйцеклеток без медицинских показаний и без вступления в брак, передает NUR.KZ со ссылкой на The Wall Street Journal.

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На этой неделе 36-летняя журналистика из Китая Тереза Сюй проиграла многолетнюю судебную тяжбу с правительством, которая длилась с 2019 года. Подробностями суда женщина делилась в соцсети WeChat, создав прецедент вокруг своего случая.

Тереза Сюй пыталась добиться разрешения на заморозку яйцеклеток, в которой женщине отказали из-за того, что она не замужем. В постановлении суда, выпущенном на этой неделе, говорится, что больница Пекина, отклонившая просьбу Терезы о заморозке яйцеклеток, руководствовалось действующими законами.

Решение больницы, заявил суд, "соответствует законам и правилам, а также здравому смыслу".

Несмотря на резкое сокращение рождаемости и стремительное старение населения, вопрос деторождения в Китае все еще подчинен консервативным традициям.

В настоящее время большинство китайских больниц требуют от женщин предоставлять свидетельства о браке для лечения бесплодия. Правила также запрещают незамужним женщинам замораживать свои яйцеклетки, если у них нет медицинских показаний, например, диагностированной онкологии. При этом спрос на заморозку яйцеклеток растет.

Политические советники призывают лиц, принимающих решения, предоставить одиноким женщинам равный доступ к технологиям фертильности. Молодые женщины по всей стране создали группы в социальных сетях, чтобы подбодрить Сю, поддержать ее дело и поделиться своим опытом заморозки яйцеклеток в США.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2146194-zhenshchiny-v-kitae-trebuyut-razresheniya-na-zamorozku-yaycekletok-dlya-nezamuzhnih/

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