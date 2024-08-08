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Уладить "нерешенный вопрос по границе с Казахстаном" поручил Путин

Опубликовано:

Владимир Путин
Владимир Путин. Фото: Contributor/Getty Images

Президент России Владимир Путин поручил уладить вопросы с Казахстаном по восхождению на гору Белуха после разговора с министром экономического развития.

Накануне глава данного министерства Максим Решетников отчитался Путину о приросте турпотока в Алтае, пишет РИА Новости.

Министр также отметил, что имеются вопросы касательно восхождения туристов на гору Белуха - они связаны с ее расположением.

"У нас там есть один нерешенный вопрос по границе с Казахстаном - гора Белуха, надо межправительственное соглашение подписать. Чтобы зайти на гору, надо территорию Казахстана использовать, где пограничный режим. Но это у нас тоже на особом контроле", - добавил он.

Путин поручил министру экономического развития в случае необходимости подключить МИД к решению приграничного вопроса с Казахстаном по туристическим маршрутам в Алтае.

По информации телеканала "Мир 24", гора Белуха - высочайшая горная вершина Алтая расположилась на стыке границ двух государств. Северо-западные склоны горы - в Восточно-Казахстанской области, а юго-восточные - в Алтайском крае России.

Высота Белухи 4506 метров над уровнем моря. На склонах массива и в долинах более 169 ледников общей площадью 150 квадратных километров.

Гора Белуха окружена мистикой и легендами. Представители разных религий до сих пор называют ее "местом силы".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2146141-uladit-nereshennyy-vopros-po-granice-s-kazahstanom-poruchil-putin/

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