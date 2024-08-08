ВОЗ решила срочно созвать комитет по ЧС из-за ситуации с оспой обезьян

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус в соцсети X опубликовал пост, в котором сообщил о созыве комитета по ЧС из-за ситуации с оспой обезьян в Конго, передает NUR.KZ.

"В связи с распространением оспы обезьян за пределами Демократической Республики Конго и возможностью дальнейшего международного распространения в Африке и за ее пределами, я решил созвать чрезвычайный комитет в соответствии с Международными медико-санитарными правилами.

Комитет должен дать заключение – представляет ли вспышка чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение", - написал Тедрос Адханом Гебрейесус на своей странице в соцсети X.

В посте также отмечается, что комитет соберется в ближайшее время и будет состоять из независимых экспертов из ряда соответствующих дисциплин со всего мира.

Напомним, летом 2022 года глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус в субботу, 23 июля, объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

Сообщалось, что власти России передали нескольким странам СНГ, в том числе и Казахстану, наборы тест-систем, с помощью которых в лабораториях можно будет определить оспу обезьян у человека.

Тогда же в казахстанском Минздраве оценили риски распространения оспы обезьян в стране и дали свои рекомендации касательно вакцинации.

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Как передается вирус оспы обезьян?

По данным с официального сайта ВОЗ, любое инфицированное животное или человек может передать вирус кому-то другому через кровь и другие биологические жидкости, очаги оспы на коже, в том числе внутри носа и рта. Контакт с вещами, которые касались этих телесных жидкостей, также может передать возбудителя заболевания.

Вирус попадает в организм через повреждение кожи, которое может быть незаметным, или через слизистые рта, носа, глаз. Его можно вдохнуть, но такой путь передачи возможен только при тесном контакте, поскольку капли не улетают далеко.

Симптомы могут начать проявляться через 5-20 дней после заражения.

Какие симптомы вируса оспы обезьян?

ВОЗ сообщает, что проявления заболевания соответствуют двум периодам:

период инвазии (0–5 дней), для которого характерны лихорадочное состояние, сильная головная боль, лимфоденопатия (увеличение лимфатических узлов), боль в спине, миалгия (мышечная боль) и сильная астения (слабость);

период высыпаний на коже (через 1–3 дня после возникновения лихорадки), когда появляются различные стадии высыпаний. Чаще всего они появляются на лице (в 95% случаев), на ладонях и ступнях (в 75% случаев). Высыпания проходят несколько этапов развития - от макулопапул (поражений кожи с плоским основанием) до везикул (небольших, наполненных жидкостью пузырьков) и пустул, которые примерно через 10 дней покрываются корочками. До полного исчезновения корочек может пройти три недели.