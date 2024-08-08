Илон Маск подал в суд на крупных рекламодателей, обвинив их в бойкоте сети X

Компания X (бывший Twitter) Илона Маска подала в суд на группу рекламодателей и крупных компаний, обвинив их в незаконном сговоре с целью бойкотировать эту соцсеть.

Компания подала в техасский суд иск против пищевых гигантов Unilever и Mars, частной медицинской компании CVS Health и компании Orsted, занимающейся возобновляемой энергией, а также торговой ассоциации World Federation of Advertisers (WFA).

X утверждает, что ответчики лишили компанию миллиардов долларов дохода. Иск относится к периоду в 2022 году, сразу после покупки X, тогда называвшейся Twitter, Илоном Маском.

Тогда доходы Twitter упали: некоторые рекламодатели опасались размещать рекламу на платформе из-за новой политики ее владельца, ослабившего модерацию и разогнавшего значительную часть персонала.

За год после покупки Маском доходы компании от рекламы упали более чем наполовину. Исполнительный директор X Линда Яккарино сказала: "Люди страдают, когда рынок идей сужается. Ни одна небольшая группа людей не должна монополизировать то, что можно монетизировать".

Маск написал в Х: "В течение 2 лет мы пытались вести себя мило и не получили ничего, кроме пустых слов. Теперь — война".

WFA и обвиняемые компании не ответили на просьбы о комментарии.

Эксперты в области права считают, что у Х немного шансов выиграть дело: факт сговора или соглашения между компаниями будет трудно доказать.

"Как правило, бойкот по политическим мотивам не является нарушением антимонопольного законодательства. Это право на свободу слова, защищенное Первой поправкой [к Конституции США]", — сказал Билл Баер, бывший помощником генерального прокурора в антимонопольном отделе Министерства юстиции в администрации Барака Обамы.

Кристин Бартоломью, эксперт по антимонопольному праву и профессор юридической школы Университета Буффало, считает, что X необходимо доказать наличие "фактического соглашения о бойкоте, к которому присоединился каждый рекламодатель", что, по ее словам, будет нелегко.

И даже если Х и выиграет дело, компания не сможет заставить рекламодателей покупать рекламные места на платформе.

X требует возмещения ущерба и судебного запрета на любые дальнейшие попытки сговора с целью не размещать рекламу на платформе. Сумма иска не разглашается.

Компания утверждает, что ответчики намеренно сдерживали расходы на рекламу, следуя стандартам, установленным инициативой WFA под названием Global Alliance for Responsible Media ("Глобальный альянс за ответственное отношение к СМИ", Garm).

Заявленная цель Garm — "помочь индустрии решить проблему незаконного или вредного контента на цифровых медиаплатформах и его монетизации через рекламу". X утверждает, что таким образом ответчики действовали против собственных экономических интересов, вступив в сговор против платформы и нарушив антимонопольное законодательство США.

Профессор Ребекка Хоу Алленсворт из Университета Вандербильта считает, что бойкот на самом деле был попыткой компаний заявить о своей позиции в отношении политики X. Она тоже считает, что это право защищено Первой поправкой к американской конституции.

X заявила в своем иске, что из-за действий недругов пострадала ее конкурентоспособность в продаже цифровой рекламы.

Компания по обмену видео Rumble, популярная на правом фланге политического спектра, во вторник подала похожий иск против World Federation of Advertisers.