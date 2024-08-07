Часть отеля обрушилась в Германии: есть погибшие

В деревне на западе Германии обрушилась часть отеля, сообщается о двух погибших. Под завалами находились восемь человек, среди которых был и ребенок, передает NUR.KZ со ссылкой на DW.

Как сообщает издание, в результате обрушения части отеля в деревне Креф на западе Германии погибли два человека. Изначально под завалами находились восемь человек, некоторые из них получили тяжелые травмы. Среди спасенных есть ребенок.

Полиция назвала спасательную операцию "чрезвычайно сложной", поскольку в полуразрушенное здание сложно зайти. Погибших, по информации издания, также пока не удалось извлечь из-под завалов.

Сообщается, что на месте сейчас работают около 250 сотрудников экстренных служб, пожарные, полицейские и медики. К работе также подключили дронов и собак-искателей.

Отмечается, что в момент трагедии, произошедшей накануне вечером, в здании находились 14 человек, пять из них не пострадали и смогли покинуть здание. После обрушения здания был эвакуирован 31 человек из соседних домов.

Причины трагедии, по данным издания, пока неизвестны.

В начале августа сообщалось, что в Нижнем Тагиле в многоэтажном доме взорвался газовый баллон, в результате обрушился весь подъезд. Сообщалось о пострадавших.

Ранее в Кызылорде в результате взрыва после утечек газовоздушной смеси был разрушен частный жилой дом. Пострадали четыре подростка, которых доставили в реанимацию.

Также в конце января в поселке Ботакара Бухар-Жырауского района Карагандинской области прогремел взрыв, в результате чего обрушился дом. Взорвался газовый баллон. Из-под завалов спасатели достали двух погибших и пять травмированных, в том числе трех детей.

Кроме этого, в начале года в уральском кафе "Rizyq" произошел взрыв газа. Здание обрушилось, начался пожар. На месте ЧП сначала были обнаружены тела двух, а затем и третьего погибшего. Также спасатели достали из-под разрушенных конструкций 6 человек, 5 из которых госпитализировали.