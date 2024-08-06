Камала Харрис объявила своего напарника по президентской кампании. Им стал губернатор Миннесоты Тим Уольц

Как сообщают американские СМИ, Камала Харрис выбрала Тима Уольца, губернатора штата Миннесота, в качестве своего напарника на президентских выборах в США, который в случае ее победы займет пост вице-президента.

В выходные Харрис провела собеседования с несколькими ведущими претендентами в Вашингтоне. Тим Уольц присоединится к ней во время стремительного пятидневного тура по семи городам, поскольку Харрис активизирует свою кампанию в ключевых штатах, где развернутся основные политические сражения.

Последний опрос, проведенный CBS, американским партнером Би-би-си, показал, что в национальном масштабе Харрис опережает Трампа всего на один пункт. Опрос, опубликованный в воскресенье, показал, что Трамп и Харрис сравнялись в штатах, где бывший президент имел преимущество в пять пунктов, пока Джо Байден отказывался сняться с гонки.

Хотя официально Демократическая партия объявит своего кандидата на выборах на партийном съезде, который пройдет с 19 по 22 августа, Харрис уже заручилась достаточным числом сторонников, чтобы считаться кандидатом от партии, не дожидаясь съезда.

Выбор напарника — это ее личное решение, депутаты съезда в этом вопросе права голоса не имеют.

Уольц — закаленный в политических схватках лидер, который 12 лет проработал в Конгрессе, прежде чем стать губернатором Миннесоты в 2018 году. Его простая речь и образ жителя маленького городка на Среднем Западе могут привлечь независимых и консервативных избирателей.

Уольц, которому сейчас 60 лет, руководил Миннесотой во время беспорядков 2020 года, вспыхнувших из-за смерти Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Он направил Национальную гвардию на подавление беспорядков. Уольц 20 лет служил в Национальной гвардии, преподавал в средней школе, а также работал помощником футбольного тренера.

Уольц также имеет опыт принятия прогрессивных законов в своем штате и их защиты в понятной для умеренных и независимых избирателей форме.

На своей предыдущей работе в качестве конгрессмена он смог победить в округе, где проживает значительное число сельских жителей и избирателей-республиканцев.

Политические противники Уольца, главным образом республиканцы, критиковали его действия в связи с пандемией и протестами 2020 года.

Как выбирают вице-президента?

В США кандидат в президенты всегда идет на выборы с напарником, который, в случае победы становится вице-президентом — сама Камала Харрис именно так попала в Белый дом, будучи напарницей Джо Байдена на выборах 2020 года.

Кандидатуру возможного вице-премьера не проверяет ФБР, но это не означает, что ее не исследуют самым тщательным образом.

«Платили ли вы когда-нибудь за секс? Платили ли вы когда-нибудь за аборт? Были ли у вас гомосексуальные контакты?». Это лишь три из 200 вопросов, на которые пришлось отвечать желающим составить Камале Харрис компанию в битве за Белый дом.

У проверяющих — сотрудников предвыборного штаба и юристов, которые, кстати, работают бесплатно, ради общения и престижа, — как правило есть около месяца, чтобы выкопать все возможные компроматы. Они изучают налоговые декларации и историю болезни будущих кандидатов. Они могут зайти в личные аккаунты в социальных сетях не только самого кандидата, но и его или ее детей.

Малейший намек на супружескую неверность или любой другой скелет в шкафу — и они проверят все записи о каждом слове, которое потенциальный кандидат когда-либо произносил или писал.

Иногда проверяющий может задать вопрос, который никому не приходил в голову, и выявить потенциальную проблему — даже если она небольшая, и для дисквалификации кандидата ее недостаточно.

Что делает вице-президент?

Конституция США прямо не относит пост вице-президента к той или иной ветви власти, что вызывает споры среди ученых о том, к какой ветви власти он относится — исполнительной, законодательной, обеим или ни одной из них. Но это теоретические изыскания академиков, а в реальности должность вице-президента предполагает значительные полномочия, хотя так было и не всегда.

В новейшей истории США вице-президенты выступают в качестве ключевого советника президента, партнера по управлению и представителя президента. Вице-президент также является членом Кабинета министров и Совета национальной безопасности США и, таким образом, играет важную роль в вопросах исполнительной власти и национальной безопасности.

Вице-президент также является должностным лицом в законодательной ветви власти, как председатель Сената. В этом качестве вице-президент имеет право председательствовать в Сенате Соединенных Штатов, но не может голосовать, кроме как при равенстве голосов.

Вице-президент также становится президентом страны в случае кончины, отставки или отрешения действующего президента. В случае временной недееспособности президента, например операции под наркозом, вице-президент на этот период принимает на себя управление страной.

В отличие от президента страны, вице-президент не ограничен количеством сроков, которые он может занимать должность, и теоретически один и то же человек может быть вице-президентом при разных лидерах — для этого нужно лишь, чтобы они брали его в напарники и побеждали на выборах.