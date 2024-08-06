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Более 40 спортсменов заразились COVID-19 на Олимпийских играх в Париже

Опубликовано:

Олимпиада в Париже
Олимпиада в Париже. Фото: David Ramos/Getty Images

По заявлению представителя ВОЗ, более 40 спортсменов заразились COVID-19 на Олимпийских играх в Париже, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

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Издание сообщает, что на брифинге в Женеве представитель ВОЗ Мария Фон Керков заявила также о росте заболеваемости COVID-19 по всему миру.

"В последние месяцы, независимо от сезона, во многих странах наблюдались всплески заболеваемости COVID-19, в том числе на Олимпийских играх, где по меньшей мере у 40 спортсменов были получены положительные результаты тестов", - сказала она.

Отметим, Олимпиада-2024 и без COVID-19 не лучшим образом отразилась на здоровье некоторых спортсменов.

Так, вчера мы писали, что бельгийскую спортсменку госпитализировали с кишечной палочкой после заплыва в Сене - несколько дней она находится в больнице после соревнований по триатлону.

Ранее мы сообщали о том, что единственная представительница Казахстана в триатлоне на Олимпиаде-2024 Екатерина Шабалина снялась по ходу соревнований. Она сошла с дистанции на втором из семи кругов велосипедного этапа (40 километров) и не приняла участие в беговом сегменте длительностью 10 километров.

Позже выяснились неприятные подробности. Как оказалось казахстанскую триатлонистку стошнило после заплыва в Сене. Екатерина рассказала, что получила удар по голове во время водной части гонки, от этого наглоталась воды из реки, а после ей стало плохо.

В похожей ситуации оказался канадский триатлонист Тайлер Миславчук. Канадские СМИ сообщали, что после финиша Миславчук выглядел плохо. Журналисты не знают точно, что послужило причиной - истощение от физически тяжелого спорта или содержимое воды. Сообщается, что его вырвало 10 раз.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2145223-bolee-40-sportsmenov-zarazilis-covid-19-na-olimpiyskih-igrah-v-parizhe/

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