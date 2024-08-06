Прохождение таможенного контроля без паспорта запустили в аэропорту Сингапура

Сингапур запустил процедуру таможенного контроля без использования паспортов в аэропорту Чанги. Вместо этого у пассажиров будут проверять биометрические данные, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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С этой недели некоторым пассажирам, прибывающим в сингапурский аэропорт Чанги, не нужно будет предъявлять паспорт для прохождения иммиграционного контроля.

По данным Управления иммиграции и контрольно-пропускных пунктов страны, в рамках эксперимента резиденты Сингапура, прибывающие в Терминал 3 и пользующиеся специально выделенными полосами, смогут попасть в страну, используя биометрические данные вместо предъявления паспортов.

Под "резидентами" в программе понимаются граждане города-государства, люди с видом на жительство и обладатели долгосрочных виз.

По данным властей Сингапура, к сентябрю программа будет развернута во всех терминалах аэропорта Чанги, а к декабрю 2024 года — в сингапурском аэропорту Селетар и круизном центре Marina Bay.

Иностранцы также имеют право на участие в программе, но только при выезде из Сингапура. Для этого им необходимо зарегистрировать биометрические данные радужной оболочки глаза, лица и отпечатков пальцев на стойках иммиграции.

Новшества в работе аэропортов являются частью программы властей Сингапура под названием "Смена парадигмы в пограничном контроле". Данная концепция фактически призвана положить конец эпохе проверок паспортов людьми.