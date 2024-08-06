Сотрудников ООН подозревают в причастности к атакам ХАМАС на Израиль

ООН разорвала сотрудничество с девятью работниками своего ближневосточного подразделения после расследования их вероятной причастности к террористическим атакам ХАМАС на Израиль 7 октября прошлого года.

Как сообщает DW, ООН прекратила сотрудничество с девятью работниками Ближневосточного агентства ООН по делам палестинских беженцев (БАПОР). Расследование ООН подтвердило, что они могут быть причастны к атаке ХАМАС на Израиль 7 октября.

"В отношении девяти человек доказательств было достаточно, чтобы сделать вывод о том, что они могли быть причастны к атакам 7 октября", - заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

Однако в чем именно состояла их причастность, не уточняется.

По данным BBC News, все девять человек, которые подозреваются к причастности к атакам ХАМАС на Израиль, будут уволены.

"Для нас любое участие в атаках является огромным предательством той работы, которую мы должны выполнять на благо палестинского народа", - заявил заместитель официального представителя ООН Фархан Хак.

Отмечается, что ООН провела расследование в отношении в общей сложности 19 сотрудников БАПОР после того, как Израиль заявил, что в нападении принимали участие 12 из них.

Обострение конфликта Израиля и группировки ХАМАС

Напомним, 7 октября рано утром Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС. Также стало известно, что боевики сумели проникнуть на израильскую территорию.

Позже во всем Израиле ввели чрезвычайное положение.

8 октября премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о начале наступления на Газу и призвал жителей покинуть город. Тогда же Израиль официально объявил о переходе страны в состояние войны.

Обострившийся в регионе конфликт комментировал ряд мировых лидеров. К примеру, в США и Британии заявили, что Израиль имеет абсолютное право на свою защиту. А власти Ирана поддержали "законную оборону палестинской нации".

Вскоре министр обороны Израиля отдал приказ о блокаде Газы. Через некоторое время он заявил, что ЦАХАЛ переходит к "полномасштабному наступлению" в секторе Газа.

Через некоторое время стало известно, что Израиль готовит наземную операцию в секторе Газа.

Позже над Газой сбросили тысячи листовок, в которых призывали граждан немедленно покинуть территорию.

О ситуации много говорят в мировом сообществе. Так, мы рассказывали, что представители разных стран, а также международные организации высказались о происходящем.

На эту же тему высказался и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Казахстан выступает решительно против использования террористических методов для решения актуальных международных проблем. Нельзя прибегать к насилию в отношении мирных граждан, прибегать к террористическим акциям для реализации задач, которые не находят своего решения десятилетиями. Это никак нельзя оправдать", - заявлял Касым-Жомарт Токаев.

Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан назвал условия, при которых может завершиться война между Израилем и группировкой ХАМАС - по его словам, война может завершиться "без единого выстрела", только если боевики сложат оружие, отпустят заложников и сдадутся.