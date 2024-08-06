Американские военные пострадали во время атаки на авиабазу в Ираке
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Авиабаза Айн-эль-Асад в Ираке, где размещены военнослужащие США, подверглась ракетному обстрелу. Несколько человек пострадали - информацию подтвердили в Пентагоне.
Военные получили ранения, пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя Пентагона.
"Первичная оценка свидетельствует о том, что несколько военнослужащих США были ранены. Персонал базы в настоящее время проводит оценку причиненного урона", - сообщили журналистам в ведомстве.
По словам источника издания в местных службах безопасности, пуск осуществлялся с грузового автомобиля. Сообщается о двух выпушенных ракетах.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2144931-amerikanskie-voennye-postradali-vo-vremya-ataki-na-aviabazu-v-irake/