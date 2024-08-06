Американские военные пострадали во время атаки на авиабазу в Ираке

Авиабаза Айн-эль-Асад в Ираке, где размещены военнослужащие США, подверглась ракетному обстрелу. Несколько человек пострадали - информацию подтвердили в Пентагоне.

Военные получили ранения, пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя Пентагона.

"Первичная оценка свидетельствует о том, что несколько военнослужащих США были ранены. Персонал базы в настоящее время проводит оценку причиненного урона", - сообщили журналистам в ведомстве.

По словам источника издания в местных службах безопасности, пуск осуществлялся с грузового автомобиля. Сообщается о двух выпушенных ракетах.