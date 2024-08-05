Эксперты: Граждане Китая массово мигрируют в Малайзию из-за регулирования бизнеса на родине

Эксперты зафиксировали массовую миграцию граждан Китая на территорию Малайзии, которая могла случиться из-за ослабления китайской экономики, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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Данные правительственных чиновников, исследования ученых, статистика учебных заведений, а также данные деловых и общественных ассоциаций показывают, что за последние три года число граждан Китая, проживающих в Малайзии, почти удвоилось. Во многом это обусловлено ростом числа студентов и новых инвесторов.

"Сегодня в Малайзии проживает 150 тысяч, а может быть, даже 200 тысяч граждан Китая. Это больше, чем в 2022 году, когда этот показатель составлял 82 тысячи человек. И это очень приблизительные оценки", — сказал Нгео Чоу Бинг, директор Института китайских исследований при Университете Малайи.

Замедление экономического роста Китая, а также ужесточение регулирования бизнеса заставили граждан страны искать новые возможности за границей. Богатые граждане Китая устремились в такие страны, как Сингапур и Мальта, где они могут получить гражданство, инвестировав в экономику этих стран.

Выходцы из Китая также чаще других подают заявление на получение "золотой визы" в Португалии и Греции. Кроме того, они составляют одну из крупнейших групп нелегальных мигрантов, пытающихся проникнуть в США из Латинской Америки.

Ситуация в Малайзии сильно отличается от условий жизни в Китае, так как здесь нет такого жесткого регулирования бизнеса. Страна является домом для многовековой китайской диаспоры, которая составляет около 23% от 34 млн граждан.

Большинство прибывших из Китая — это семьи среднего класса, которые видят в Юго-Восточной Азии более доступное направление для жизни. Кроме того, здесь обучается много студентов из Китая, которые составляют самую большую группу иностранных студентов и иммигрантов, которые приехали в Малайзию на долгий срок.