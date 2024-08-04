Глава Пентагона отменил сделку с обвиняемыми в теракте 11 сентября

Министр обороны США Ллойд Остин отменил сделку с предполагаемыми организаторами терактов 11 сентября, которое было достигнуто 31 июля, передает Euronews.

Как сообщает издание, глава Пентагона Ллойд Остин отменил ранее заключенную сделку с предполагаемыми организаторами терактов 11 сентября в США. Об этом стало известно из его служебной записки.

Отмечается, что заключение сделки вызвало резкую критику многих республиканцев, в том числе - лидеров партии в Палате представителей и в Сенате - Майка Джонсона и Митча Макконнелла, а также многих членов семей жертв теракта.

Как пишет издание, сенатор Джонсон назвал такое решение "пощечиной" близким погибших, а кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс заявил, что Америке нужен президент, которые "уничтожает террористов, а не договаривается с ними".

В своей служебной записке Остин сообщил, что снял полномочия заключать досудебные соглашения по этому делу с бригадного генерала Сьюзан Эскалье, которая курировала его рассмотрение в военном суде в Гуантанамо.

"Ответственность за это решение должна лежать на мне", - говорится в заявлении Остина.

Напомним, в начале августа стало известно, что обвиняемые в организации терактов 11 сентября в США согласились признать вину, чтобы вместо смертной казни получить пожизненное заключение.

Три года назад мы также писали о первом рассекреченном документе ФБР по этому делу, который опубликовали в открытом доступе по указу главы США Джо Байдена. Рассекречивание документов касательно теракта 11 сентября было одним из предвыборных обещаний Байдена.

Также в 2021 году по поводу 20-й годовщины терактов высказывался президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он выразил соболезнования американскому народу и добавил, что Казахстан поддерживает международное сообщество в борьбе с терроризмом.