В Турции заблокировали Instagram

Жители Турции 2 августа не имеют доступа к Instagram, соцсеть заблокирована. СМИ пока не удалось выяснить официальную причину блокировки, но выдвинули версию.

По данным РИА Новости, в Турции заблокировали доступ к соцсети Instagram.

"2 августа доступ к сайту Instagram.com заблокирован по решению Совета по информационным технологиям и связи", - пишет агентство.

Сообщается, что соцсеть недоступна с утра пятницы ни с мобильных устройств, ни с компьютеров.

По данным Telegram-канала турецкой газеты "Yeni Şafak" на русском языке, причина решения пока не сообщается.

При этом газета сообщает, что 31 июля директор по коммуникациям президента Турции Фахреттин Алтун опубликовал на социальной медиаплатформе X соболезнование в связи со смертью лидера ХАМАС Исмаила Хании, отметив, что Instagram заблокировал сообщения о Хании.

"Я также решительно осуждаю социальную медиаплатформу Instagram за блокировку публикации соболезнований в связи с мученической смертью Хании без каких-либо оснований. Это очень четкая и явная попытка цензуры", - заявил он.

Ранее сообщалось, что глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания был убит в Тегеране - информацию подтвердили в Корпусе стражей исламской революции. По данным палестинских СМИ, Хания был убит в результате удара по его резиденции в столице Ирана. Подчеркивается, что с заявлением по поводу гибели главы политбюро ХАМАС выступили в КСИР. Также сообщалось, что погиб один из его телохранителей.

62-летний Исмаил Хания был избран главой политбюро ХАМАС в 2017 году, сменив на этом посту Халеда Машаля, но получил известность в 2006 году, став премьер-министром в Палестинской автономии после неожиданной победы ХАМАС на выборах в Газе.

Также сообщалось, что внеочередное заседание проведет Совет безопасности ООН в связи с убийством Хании Исмаила. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Кроме того, глава МИД Израиля Исраэль Кац призвал исключить Турцию из НАТО в ответ на угрозы турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в адрес его страны.

Добавим, что в 2022 году Тверской суд Москвы удовлетворил требование Генпрокуратуры России о запрете социальных сетей Facebook и Instagram за экстремистскую деятельность.