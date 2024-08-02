Строгие правила аренды недвижимости ввели в Испании из-за наплыва туристов
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Испания ввела строгие правила аренды недвижимости еще в одном регионе из-за слишком сильного наплыва туристов, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.
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Испания входит в тройку самых посещаемых стран в мире, и на этом фоне спрос на недвижимость в регионе резко повысился. Люди стали сдавать свои квартиры и дома в краткосрочную аренду приезжим, что негативно повлияло на рынок недвижимости в стране.
Власти назвали краткосрочную аренду главным фактором рекордного роста цен на недвижимость в Испании. Влияние массового туризма на качество жизни местных жителей также спровоцировало протесты среди граждан.
Правительство решило бороться с этой проблемой ограничительными мерами. В июне власти Барселоны заявили, что отзовут более 10 тысяч лицензий, выданных собственникам недвижимости, которые позволяли им сдавать свои квартиры в краткосрочную аренду туристам.
Теперь о подобных мерах заявило и правительство города Валенсия. На этой неделе стало известно, что собственникам недвижимости грозит штраф до 600 тысяч евро за сдачу своих квартир в краткосрочную аренду туристам. Согласно данным аналитиков Montes, стоимость аренды недвижимости в городе Валенсия выросла на 150% с 2015 года.
Сообщается, что аналогичные меры готовятся принять в Мадриде и на Канарских островах.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2143519-strogie-pravila-arendy-nedvizhimosti-vveli-v-ispanii-iz-za-naplyva-turistov/