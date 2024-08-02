Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Строгие правила аренды недвижимости ввели в Испании из-за наплыва туристов

Опубликовано:

Валенсия, Испания
Валенсия, Испания. Фото: Roberto Machado Noa/UCG/Universal Images Group via Getty Images

Испания ввела строгие правила аренды недвижимости еще в одном регионе из-за слишком сильного наплыва туристов, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Испания входит в тройку самых посещаемых стран в мире, и на этом фоне спрос на недвижимость в регионе резко повысился. Люди стали сдавать свои квартиры и дома в краткосрочную аренду приезжим, что негативно повлияло на рынок недвижимости в стране.

Власти назвали краткосрочную аренду главным фактором рекордного роста цен на недвижимость в Испании. Влияние массового туризма на качество жизни местных жителей также спровоцировало протесты среди граждан.

Правительство решило бороться с этой проблемой ограничительными мерами. В июне власти Барселоны заявили, что отзовут более 10 тысяч лицензий, выданных собственникам недвижимости, которые позволяли им сдавать свои квартиры в краткосрочную аренду туристам.

Теперь о подобных мерах заявило и правительство города Валенсия. На этой неделе стало известно, что собственникам недвижимости грозит штраф до 600 тысяч евро за сдачу своих квартир в краткосрочную аренду туристам. Согласно данным аналитиков Montes, стоимость аренды недвижимости в городе Валенсия выросла на 150% с 2015 года.

Сообщается, что аналогичные меры готовятся принять в Мадриде и на Канарских островах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2143519-strogie-pravila-arendy-nedvizhimosti-vveli-v-ispanii-iz-za-naplyva-turistov/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie