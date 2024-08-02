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"Почему не повышаете?": Лукашенко пошутил о своей зарплате (видео)

Опубликовано:

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко. Фото: Alexander Nemenov / Getty Images

Президент Беларуси Александр Лукашенко на вручении государственных наград в шутку высказался о повышении своей зарплаты, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу главы республики.

Как сообщили в Telegram-канале "Пул Первого", вчера Александр Лукашенко вручил госнаграды по случаю 30-летия Управделами президента Беларуси.

Награждая ведущего бухгалтера госоргана, он в шутку спросил ее, не собирается ли она повышать ему зарплату.

"Почему зарплату мне не повышаете? На одном месте 5 лет", - спросил президент Беларуси.

В зале раздался смех.

По информации на официальном сайте, Управление делами президента Беларуси является органом государственного управления, подчиненным непосредственно президенту республики. Было создано в августе 1994 года.

Структура Управления включает 67 подчиненных организаций, расположенных на территории и за пределами Республики Беларусь.

Напомним, недавно Лукашенко назвал политзаключенных "дармоедами" и призвал привлечь их к уборке после прошедшего в Беларуси урагана.

В апреле он в очередной раз заявил, что не цепляется за должность президента страны, рассказав, в каком случае уйдет на покой. А в конце прошлого года Лукашенко повысил налог на сверхдоходы в Беларуси.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2143449-pochemu-ne-povyshaete-lukashenko-poshutil-o-svoey-zarplate-video/

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