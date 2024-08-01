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Новости русской службы Би-би-си

Подросток, напавший с ножом на детей в Саутпорте, предстал перед судом. В британских городах продолжаются беспорядки и стычки с полицией

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Житель Саутпорта на месте убийства детей
Житель Саутпорта на месте убийства детей. Фото: Christopher Furlong / Getty Images

17-летнему подростку предъявлены обвинения в убийстве трех девочек на танцевальном занятии в Саутпорте. В понедельник в результате нападения с ножом на мероприятии в центре Hart Space, посвященном Тейлор Свифт, погибли три девочки шести, семи и девяти лет. Еще восемь детей получили ножевые ранения, двоих уже выписали из больницы, но пятеро по-прежнему находятся в критическом состоянии. Тяжелые ранения также получили двое взрослых.

Подростку также предъявлены обвинения по 10 пунктам в покушении на убийство, а также в незаконном хранении холодного оружия.

В четверг подозреваемый предстал перед Королевским судом Ливерпуля. Там же было объявлено о снятии запрета на публикацию сведений о его личности.

Теперь мы можем сообщить, что 17-летний юноша, обвиняемый в трех убийствах, — Аксель Муганва Рудакубана, родившийся 7 августа 2006 года. Он британец, родившийся в Кардиффе, его семья родом из Руанды.

Мотивы его нападения пока неясны.

Ранее полиция графства Мерсисайд объявила о предъявленных ему обвинениях. Урсула Дойл, заместитель главного прокурора Королевской прокурорской службы графства, сказала: "Мы напоминаем всем заинтересованным лицам, что уголовное преследование обвиняемого продолжается и что он имеет право на справедливое судебное разбирательство. Крайне важно, чтобы в Сети не было никаких сообщений, комментариев или обмена информацией, которые могли бы каким-либо образом нанести ущерб этому разбирательству".

Следующие слушания по делу состоятся в конце октября. Обвиняемый останется под стражей.

Нападение получило широкий резонанс, который быстро перерос в массовые протесты — сначала в самом Саутпорте, а затем и в других городах Великобритании.

В Саутпорте беспорядки вспыхнули вскоре после траурной церемонии, на которую собрались жители города.

Несколько сот человек начали забрасывать камнями, бутылками и другими предметами местную мечеть и пытавшихся помешать им полицейских, затем подожгли микроавтобус полиции и мусорные контейнеры.

Пострадали более 50 полицейских.

Беспорядки в Саутпорте
Беспорядки в Саутпорте. Фото: Stringer / Getty Images

Полиция Мерсисайда — региона с центром в Ливерпуле — полагает, что эту церемонию как повод собраться и напасть на мечеть использовали радикальные националисты из числа сторонников антиисламской Лиги обороны Англии (English Defence League, EDL).

Живущий в эмиграции бывший лидер EDL Томми Робинсон заявил в своем телеграм-канале, что эта организация уже десять лет как не существует.

По данным из открытых источников, EDL после ухода Робинсона в 2013 году пришла в упадок, но формальных структур и членства у нее никогда не было, поэтому говорить с определенностью, существует она или нет, невозможно, к тому же полиция заявила о "сторонниках", а не членах организации.

В среду вечером в ходе акции протеста в центре Лондона более 100 человек были арестованы за ряд правонарушений, включая беспорядки с применением насилия, нападение на сотрудника службы спасения и нарушение условий проведения акции протеста, сообщила столичная полиция. Протестующие скандировали "Остановите лодки" и "Спасите наших детей" и бросали бутылки и банки в полицейских.

Несколько полицейских также получили ранения в Хартлпуле в ходе другой акции протеста. Демонстранты забросали полицейских бутылками и яйцами и подожгли полицейскую машину. Восемь человек были арестованы. Глава районной полиции Дэвид Сазерленд заявил: "На данном этапе мы считаем, что протест связан с инцидентом в Саутпорте в начале недели". Полиция заявила, что "ожидает новых арестов в ближайшие дни".

Протесты и столкновения также были зафиксированы в Олдершоте и Манчестере, где двое мужчин были арестованы за беспорядки с применением насилия и нападение на сотрудника скорой помощи.

Полиция Большого Манчестера сообщила, что протестующие были разогнаны в районе Ньютон Хит после того, как "в полицию и общественность были брошены предметы". В Олдершоте член местного парламента Алекс Бейкер заявил, что мирный протест "перешел в запугивающее поведение".

"Мы все поддерживаем наше общее право на мирный протест, но мы не потерпим, чтобы в наши города приезжали люди, решившие устроить беспорядки и разделить общество", — сказал он.

В связи с этими событиями в четверг премьер-министр сэр Кир Стармер встретится с высшим руководством полиции на Даунинг-стрит. Пресс-служба премьер-министра сообщила, что встреча состоится, "чтобы выразить им полную поддержку правительства после многочисленных громких инцидентов, связанных с крайним насилием и общественными беспорядками на улицах наших городов".

При этом, как отмечает отдел Би-би-си по вопросам дезинформации, после нападения в Саутпорте события стали развиваться по ставшему уже привычным сценарию: в соцсетях, в первую очередь в Х, бывшем Twitter, стремительно распространились недостоверные сведения о личности нападавшего, набравшие миллионы просмотров. Многие из этих аккаунтов в Х приобрели синие галочки, что означает, что их посты появляются на более видном месте в лентах других пользователей.

В Сети появились ложные утверждения, что нападавший — беженец, прибывший в Великобританию на надувной лодке в 2023 году, и предположения, что он мусульманин.

Некоторые из этих постов содержали антиисламские и расистские заявления.

Полиция Мерсисайда подтвердила, что арестованный 17-летний подросток родился в Кардиффе от родителей из Руанды, о его связях с исламом ничего не известно, и в настоящее время они не считают, что произошедшее в Саутпорте связано с терроризмом.

Полиция также отметила, что дезинформация сыграла свою роль в распространении акций протеста по стране.

Среди тех, кто распространял ложные и необоснованные данные о произошедшем, оказались и известные политические комментаторы и политики, равно как и сторонники всевозможных теорий заговора.

Но немало было и анонимных аккаунтов или псевдоновостных организаций непонятного происхождения.

Например, одним из первых раздувать неверные сведения о личности нападавшего в Саутпорте стал Channel 3 Now, который выдает себя за реальный новостной канал, однако ассоциированные с ним профили в социальных сетях указывают на то, что он базируется в США или Пакистане, при этом информации о том, кто на самом деле работает на сайте, практически нет.

Впоследствии, правда, на сайте канала появились извинения за путаницу и "неточные" сообщения.

Как отмечает отдел по вопросам дезинформации, то, что ложные сообщения о произошедшем в Саутпорте вылились с периферии социальных сетей — закрытых телеграм-каналов, например, где единомышленники общаются и организуют подобные протесты, — в Х, может иметь следствием нормализации проявлений ненависти в соцсетях.

Это не просто продвижение политической повестки. Подобные трагедии также могут быть использованы в Сети для накопления лайков, просмотров и подписчиков, что, в свою очередь, может быть монетизировано.

X снова стал центром этого онлайн-ажиотажа, поскольку платформа начала позволять своим платным пользователям получать часть доходов от рекламы за свои посты. Их посты с большей вероятностью будут рекомендованы в лентах людей, и они могут быть стимулированы размещать более спорный или сенсационный контент, чтобы увеличить количество просмотров.

На запрос Би-би-си о комментарии представители Х пока не ответили.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2143401-podrostok-napavshiy-s-nozhom-na-detey-v-sautporte-predstal-pered-sudom-v-britanskih-gorodah-prodolzhayutsya-besporyadki-i-stychki-s-policiey/

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