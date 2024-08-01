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"Это был дипломатический подвиг": Джо Байден об обмене заключенными с Россией

Опубликовано:

Джо Байден
Джо Байден. Фото: Kevin Dietsch/Getty Images

Президент США Джо Байден сделал заявление по поводу совершившегося обмена заключенных с Россией, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

В заявлении Байдена заключенная между правительствами стран сделка по обмену заключенными названа "дипломатическим подвигом", "a feat of diplomacy".

"Сегодня трое американских граждан и один обладатель американской грин-карты, несправедливо заключенные в тюрьму в России, наконец-то возвращаются домой: Пол Уилан, Эван Гершкович, Алсу Курмашева и Владимир Кара-Мурза.

Сделка, которая обеспечила им свободу, была дипломатическим подвигом. В общей сложности мы договорились об освобождении 16 человек из России, включая пятерых немцев и семерых граждан России, которые были политическими заключенными в своей собственной стране. Некоторые из этих женщин и мужчин несправедливо содержались в заключении годами. Все они перенесли невообразимые страдания и неопределенность. Сегодня их мучения закончились", - сообщается в заявлении президента США.

Байден поблагодарил союзников, благодаря содействию которых стал возможен этот обмен - включая Германию, Польшу, Словению, Норвегию и Турцию.

И добавил, что не прекратит работу, "пока каждый американец, незаконно задержанный или взятый в заложники по всему миру, не воссоединится со своей семьей".

Администрация Байдена уже вернула домой более 70 таких американцев, многие из которых находились в плену еще до его вступления в должность, отмечается в публикации.

"Тем не менее, слишком много семей страдают и разлучены со своими близкими, и у меня нет более важного приоритета, чем вернуть этих американцев домой.

Сегодня мы празднуем возвращение Пола, Эвана, Алсу и Владимира и радуемся вместе с их семьями.

Мы вспоминаем всех, кого по-прежнему незаконно удерживают или держат в заложниках по всему миру. И подтверждаем наше обещание их семьям: мы видим вас. Мы с вами. И мы никогда не перестанем работать, чтобы вернуть ваших близких домой, где им положено быть", - заключается в заявлении Байдена.

Напомним, ранее мы писали о прошедшем в Турции масштабном обмене заключенными между Россией и Западом. Турецкие СМИ сообщили, что в аэропорту Анкары прошел обмен 26 заключенными. Посредником в этом процессе стала турецкая разведка.

Среди обменянных в Анкаре заключенные, содержавшиеся в тюрьмах семи стран: России, США, Германии, Польши, Словении, Норвегии и Беларуси.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2143360-eto-byl-diplomaticheskiy-podvig-dzho-bayden-ob-obmene-zaklyuchennymi-s-rossiey/

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