США приостановили выделение Грузии помощи на 95 млн долларов

Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что США приостановили выделение помощи Грузии на 95 млн долларов, передает NUR.KZ со ссылкой на Госдеп США.

Соответствующее заявление Блинкена появилось на сайте Государственного департамента США.

"После антидемократических действий правительства Грузии я объявил о всеобъемлющем пересмотре двустороннего сотрудничества межу США и Грузией. В результате этого пересмотра США приостанавливают оказание помощи на сумму свыше 95 миллионов долларов, которая направлена на поддержку грузинского правительства", — сообщил Блинкен.

По словам главы Госдепа, "антидемократические и ложные заявления" Тбилиси несовместимы с нормами членства в Евросоюзе и НАТО.

При этом, несмотря на заявление о приостановлении помощи на 95 млн долларов, Блинкен подчеркнул, что Вашингтон продолжит оказывать помощь программам и мероприятиям, "которые приносят пользу народу Грузии путем укрепления демократии, верховенства закона, независимых СМИ и экономического развития".

Он подчеркнул, что за 32 года дипломатических отношений США предоставили Грузии помощь на более чем 6,2 млрд долларов.

Как отмечает "Интерфакс", еще в начале июля Пентагон сообщил, что США переносят на неопределенный срок проведение военных учений с Грузией из-за пересмотра формата двустороннего взаимодействия. При этом в Минобороны США подчеркивали, что продолжат сотрудничество с Вооруженными силами Грузии.

Между тем ТАСС сообщает, что Вашингтон рассматривает возможность введения новых санкций против Грузии. Власти США рассчитывают на то, что Тбилиси изменит курс в последующие месяцы.

Напомним, 14 мая парламент Грузии окончательно принял закон "об иноагентах", несмотря на масштабные протесты: против принятия данного закона выступали тысячи граждан Грузии.

Позже страны ЕС пригрозили Грузии закрыть путь в НАТО из-за закона "об иноагентах". Наряду с этим, как писала Русская служба Би-би-си, США объявили, что в ответ на его принятие введут в отношении этой страны политику визовых ограничений.

28 мая парламент большинством голосов сумел преодолеть вето, наложенное президентом Саломе Зурабишвили на спорный закон, а 3 июня он официально вступил в действие.

После этого США ввели визовые ограничения против десятков граждан Грузии, в том числе членов парламента и их семей. На это отреагировали грузинские депутаты, назвав решение США неприемлемым.

А 27 июня стало известно, что менее чем через месяц после массовых протестов из-за закона "об иноагентах" правящая партия "Грузинская мечта" провела через первое чтение законопроект с нормами против "пропаганды ЛГБТ".

В начале июля стало известно о том, что вступление Грузии в Евросоюз приостановлено. По словам посла ЕС в Тбилиси, "намерения нынешнего правительства Грузии неясны", в связи с чем процесс интеграции Грузии в Евросоюз приостановлен. Подчеркивалось, что приостановку процесса интеграции Грузии в Евросоюз после принятия закона "об иноагентах".