Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика
Новости русской службы Би-би-си

Ужин с омарами для короля Карла III обошелся французской казне почти в полмиллиона евро

Опубликовано:

Карл III и Эммануэль Макрон
Карл III и Эммануэль Макрон. Фото: Samir Hussein - Pool/WireImage

Согласно данным французского аудиторского ведомства, пышный ужин с омарами для короля Карла III обошелся канцелярии президента Франции в 475 тыс. евро.

Для визита британского монарха в сентябре прошлого года президент Эммануэль Макрон расстарался — гостей угощали голубым омаром, крабом и ассорти из сыров.

Но в своем ежегодном отчете Счетная палата указала, что увеличение расходов на государственные приемы способствовало тому, что в бюджете президентской канцелярии обнаружилась дыра в 8,3 млн евро.

Елисейскому дворцу теперь необходимо приложить «значительные усилия… для восстановления и поддержания финансового баланса президентской администрации», указывают аудиторы.

Из средств, потраченных на ужин, более 165 тыс. евро ушло собственно на еду, напитки обошлись еще в 40 тыс. евро. Гостям банкета, среди которых были актер Хью Грант, футбольный менеджер Арсен Венгер и фронтмен Rolling Stones Мик Джаггер, предложили меню из голубых омаров и крабов, а затем бресского цыпленка и грибной гратен.

Гостей угощали сырами, включая французский «Комте» и британский «Стичелтон Блю». А на десерт было подано розовое печенье-макарун с кремом из лепестков роз, малиной и личи.

Экстравагантный банкет в Версальском дворце стал частью трехдневного государственного визита короля Карла во Францию. Первоначально он был запланирован на март, но был отложен из-за массовых протестов против пенсионной реформы, охвативших крупные города.

Визит короля — не единственный упомянутый в отчете Счетной палаты: в июле 2023 года в Лувре состоялся банкет для премьер-министра Индии Нарендры Моди, который обошелся президентской канцелярии в 412 тысяч евро.

Расходы президентской канцелярии, в том числе на государственные приемы, выросли на 14 % по сравнению с предыдущим годом, а доходы — всего на 6,5 %, говорится в отчете аудиторов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2142780-uzhin-s-omarami-dlya-korolya-karla-iii-oboshelsya-francuzskoy-kazne-pochti-v-polmilliona-evro/

Новости русской службы Би-би-си Новости русской службы Би-би-си: Олимпиада-2024 в Париже: таблица медалей Тейлор Свифт шокирована нападением на детей под Ливерпулем. Ее фанаты собрали пострадавшим тысячи фунтов Жизнь на Земле могла зародиться намного раньше, чем принято считать (но тогда вымерла), считают ученые

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie