Учения по подготовке к боевому применению ядерного оружия начались в России

В соответствии с решением президента Российской Федерации начат третий этап учений нестратегических ядерных сил, передает NUR.KZ со ссылкой на Минобороны России.

В официальном Telegram-канале Министерства обороны Российской Федерации сообщается, что третий этап учения нестратегических ядерных сил начался в соответствии с решением президента РФ.

"В ходе учения будут отработаны вопросы подготовки частей вооруженных сил Российской Федерации к боевому применению нестратегического ядерного оружия", - сообщает ведомство.

В рамках данного этапа учения личный состав ракетных соединений Южного и Центрального военных округов отработает учебно-боевые задачи получения специальных учебных боеприпасов для оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М", снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенные позиционные районы для подготовки к проведению электронных пусков.

Личный состав задействованных в учении подразделений авиации воздушно-космических сил отработает снаряжение специальными боевыми частями авиационных средств поражения и вылеты в назначенные районы патрулирования.

"Проводимый этап учения направлен на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия России к выполнению боевых задач", - отмечается в публикации.

Ранее в рамках первого и второго этапов учения нестратегических ядерных сил были отработаны вопросы подготовки частей Южного, Ленинградского военных округов, подразделений ВКС и ВМФ к боевому применению нестратегических ядерного оружия, резюмирует ведомство.

Напомним, ранее в июне прошли учения нестратегических ядерных сил России и Беларуси. В ходе мероприятия планировали отработать вопросы совместной подготовки.

Первый этап военных учений по подготовке и применению нестратегического ядерного оружия начался в России в конце мая. Тогда в Минобороны России подчеркнули, что проводимое учение направлено "на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия для реагирования и в целях безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета российского государства в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации".

Отметим, по данным Британской энциклопедии, тактическое (нестратегическое) ядерное оружие включает в себя малые ядерные боеголовки и системы доставки, предназначенные для применения на поле боя или для нанесения ограниченного удара. Тактическое ядерное оружие является менее мощным по сравнению со стратегическим. Оно предназначено для уничтожения целей противника, не вызывая при этом широкомасштабных разрушений.