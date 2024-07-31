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Глава МИД Германии решила вспомнить спортивное прошлое и поразила зрителей (фото)

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Министр МИД Германии в Леверкузене
Министр МИД Германии в Леверкузене. Фото: t.me/dwglavnoe

Во время визита Анналены Бербок к немецким паралимпийцам в Леверкузене министр поразила общественность навыками прыжков на батуте, передает NUR.KZ со ссылкой на DW.

"Не все об этом знают, но в детстве и юности политик занималась прыжками на батуте, участвовала в соревнованиях на национальном уровне и даже завоевывала медали", - сообщает издание.

Свою первую бронзу в дисциплине "двойной минитрамп" Анналена Бербок получила в 1994 году в категории юниоров, а затем в 1999 году - уже во взрослой категории, рассказывают авторы.

Однако после окончания школы Бербок оставила спорт, поступила в университет на факультет политологии и вскоре занялась политической карьерой.

Но прыгать на батуте нынешний министр ФРГ явно не разучилась - об этом говорят фотографии момента, когда она захотела вспомнить о своем спортивном прошлом.

Министр МИД Германии в Леверкузене
Министр МИД Германии в Леверкузене. Фото: t.me/dwglavnoe

Министр МИД Германии в Леверкузене
Министр МИД Германии в Леверкузене. Фото: t.me/dwglavnoe

Напомним, ранее стало известно, что президент Беларуси Александр Лукашенко помиловал приговоренного ранее к смертной казни гражданина Германии.

Также сегодня мы писали, что казахстанский игрок в настольный теннис Кирилл Герасименко одержал победу в рамках встречи 1/16 финала Олимпийских игр – 2024 в Париже. Соперником казахстанца на этой стадии выступил представитель Германии Дан Цю, который является серебряным призером чемпионата мира 2022 года в командном турнире.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2142322-glava-mid-germanii-reshila-vspomnit-sportivnoe-proshloe-i-porazila-zriteley-foto/

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