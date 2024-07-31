Глава МИД Германии решила вспомнить спортивное прошлое и поразила зрителей (фото)

Во время визита Анналены Бербок к немецким паралимпийцам в Леверкузене министр поразила общественность навыками прыжков на батуте, передает NUR.KZ со ссылкой на DW.

"Не все об этом знают, но в детстве и юности политик занималась прыжками на батуте, участвовала в соревнованиях на национальном уровне и даже завоевывала медали", - сообщает издание.

Свою первую бронзу в дисциплине "двойной минитрамп" Анналена Бербок получила в 1994 году в категории юниоров, а затем в 1999 году - уже во взрослой категории, рассказывают авторы.

Однако после окончания школы Бербок оставила спорт, поступила в университет на факультет политологии и вскоре занялась политической карьерой.

Но прыгать на батуте нынешний министр ФРГ явно не разучилась - об этом говорят фотографии момента, когда она захотела вспомнить о своем спортивном прошлом.

Министр МИД Германии в Леверкузене. Фото: t.me/dwglavnoe

Министр МИД Германии в Леверкузене. Фото: t.me/dwglavnoe

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