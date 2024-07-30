"Это просто кошмар для беженцев". Как в олимпийском Париже борются с проблемой бездомных и почему это возмущает правозащитников

Французские власти и организаторы Олимпиады-2024 не раз заявляли, что их цель сделать Игры не только праздником спорта, но и символом устойчивого развития и возрождения олимпийской столицы — Парижа. Однако активисты заявляют, что на деле власти поступают ровно наоборот, вытесняя с улиц наиболее уязвимые группы — мигрантов и бездомных — в другие регионы Франции.

Под одним из парижских мостов стоят десятки огромных бетонных блоков.

Таким образом, говорят активисты, власти зачищают улицы столицы от палаток бездомных.

"Сегодня на улицах больше никого нет, — говорит Аурелия Уот из правозащитной группы Парижской коллегии солидарности. — Приезжает полиция и следит, чтобы мигранты не вернулись и не разбили снова свои лагеря".

Из-под моста, где журналисты Би-би-си встретились с Уот, группу бездомных вывезли примерно за неделю до открытия Олимпиады. Это был один из последних пятачков, подвергшихся так называемому социальному очищению, которое происходило на протяжении нескольких месяцев перед Играми.

Иммигрант из Чада Фарис аль-Хали Юсуф — один из тех, кого вытеснили с насиженного места. Вместе с группой из примерно 500 человек он жил в здании, которое когда-то принадлежало компании по производству бетона, расположенном всего в нескольких сотнях метров от Олимпийской деревни.

В апреле спецназ провел в здании рейд, а его обитателям было сказано, что им предоставят временное жилье в районе Парижа, либо в Тулузе — в сотнях километров от столицы.

"Это просто кошмар для беженцев, — говорит Фарис. — Сейчас это переживают абсолютно все наши товарищи — их останавливают при покупке билетов в метро, задерживают и отправляют в центры временного содержания".

"На беженцев оказывается давление", — добавляет он.

Под другим мостом, всего в нескольких минутах ходьбы вдоль набережной от того места, где были установлены бетонные блоки, активист Поль Алузи рассказывает, как происходил еще один рейд.

"В течение трех лет здесь был разбит палаточный городок. Повсюду стояли палатки, в разное время в них проживали 100, 200, 300 человек", — говорит он, показывая, где именно стояли палатки — между опорами моста.

Поль работает в правозащитной группе Le Revers de la Médaille ("Обратная сторона медали"), которая утверждает, что с улиц Парижа в преддверии Олимпиады были вывезены около 13 тысяч мигрантов.

По мнению активистов, это часть долгосрочной стратегии властей, которая была ускорена по мере приближения Игр.

Власти предлагают людям с улиц жилье, но зачастую это временный вариант, к тому же в городах в отдалении от столицы.

"Когда людей забирают с улиц в Париже и отправляют их очень далеко, в маленькие города, они теряют ощущение сплоченной общины", — говорит Поль.

"Конечно, мы не хотим, чтобы люди жили на улице, мы хотим, чтобы им предоставили другие условия. Но, рассеивая их таким образом по стране без каких-либо долгосрочных решений, проблему не искоренить", — добавляет он.

По его словам, вдали от крупных иммигрантских общин, которые возникли в Париже, людям труднее получить доступ к социальному и медицинскому обеспечению, в котором они остро нуждаются. В конечном итоге большинство возвращается в столицу на улицы.

Подобная ситуация наблюдалась и на других Олимпийских играх. В Токио группы бездомных жаловались, что их вытесняли из парков, где они обычно ночевали, а в Рио-де-Жанейро были рассеяны целые кварталы фавел (трущоб).

Власти Парижа настаивают на том, что удаление людей с улиц — это первый шаг к улучшению их жизни.

В преддверии Игр мэр Парижа Анн Идальго сказала: "Я также хочу — и это одна из тем, которые мы обсуждаем с правительством — внести свой вклад в вопрос расселения бездомных".

По ее словам, ключ к решению этой задачи — финансовые ресурсы, которые должно выделить государство.

Мэрия Парижа заявила Би-би-си, что проблема бездомных была в числе приоритетных при подготовке к Олимпийским играм и останется в центре внимания городских властей как во время Игр, так и после их завершения.

Комментируя бетонные блоки под мостом через Сену, в мэрии уточнили, что они установлены на территории соседнего муниципалитета Обервилье, а в самом Париже власти не используют никакие "сдерживающие конструкции".

Многих активистов эти объяснения не успокаивают.

"Для меня происходящее — это настоящие социальные зачистки, — говорит Поль Алузи. — Вы выталкиваете людей и не даете им вернуться, просто пряча проблему под ковер, потому что это всего лишь краткосрочные решения".