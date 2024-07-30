"Прокурор против уголовника": есть ли у Харрис шансы против Трампа?

Беспрецедентная в истории смена кандидата потребовала от Демократической партии начать президентскую кампанию практически с нуля. Но выход Джо Байдена из гонки нарушил и планы Дональда Трампа: тот готовился взять реванш у пожилого белого политика, чье состояние здоровья вызывает опасения, а получил в соперницы чернокожую женщину на 18 лет младше себя.

Би-би-си рассказывает, кому теперь прочат победу на президентских выборах в США и какие факторы повлияют на решение избирателей.

Безальтернативный кандидат

Три недели между провальным выступлением Джо Байдена на дебатах и его отказом от участия в выборах стали временем раздрая в Демократической партии. Крупные спонсоры отвернулись от действующего президента. Одни члены Конгресса призывали его уйти, другие — отчаянно защищали.

Разброд и шатания в стане демократов стали подарком для предвыборного штаба Дональда Трампа. Когда он чудом избежал смерти от пули, казалось, что исход выборов предопределен. Съезд Республиканской партии, на котором он формально был утвержден кандидатом, прошел в триумфальной атмосфере — как вечеринка в штабе кандидата, только что победившего на выборах, писали наблюдатели с места событий.

"Покушение породило невероятную энергию, энтузиазм, поддержку и симпатию к Дональду Трампу и возвело его практически в разряд святых", — считает Чарльз Хеккер, аналитик рисков из США.

Но в американской политике все меняется быстро. Неделей позже о покушении уже почти никто не вспоминал — все внимание было приковано к Байдену. И когда президент все-таки отказался от участия в выборах, Демпартия тут же прекратила внутренние споры и сплотилась вокруг вице-президента Камалы Харрис.

Безальтернативным кандидатом Харрис сделала не только ее должность, но и объективные обстоятельства. Руководство Демпартии так отчаянно отрицало очевидные проблемы с выдвижением Джо Байдена, что решило ускорить процесс утверждения его кандидатуры и начать виртуальное голосование делегатов 1 августа, задолго до съезда партии, который пройдет с 19 по 22 августа в Чикаго.

Но срочного выбора нового кандидата требуют и законы нескольких штатов, где уже в сентябре начнется предварительное голосование по почте, бюллетени для которого начнут печатать в августе. Демпартии нужно было успеть определиться с кандидатом, чтобы ее имя попало в бюллетени.

Джо Байден и Камала Харрис. Фото: Kevin Dietsch/Getty Images

За первые сутки после смены кандидата предвыборный штаб Харрис смог собрать рекордный в рамках этой кампании 81 млн долларов в пожертвованиях от корпоративных и частных доноров. Десятки тысяч людей записались в волонтеры для ее штабов по стране.

"Выход президента Байдена из гонки привел к высвобождению огромного количества накопившейся энергии. И вице-президент Харрис смогла использовать эту энергию", — говорит Хеккер.

В наследство от Байдена Камала Харрис получила его предвыборный штаб c 1 400 сотрудниками и 96 млн долларов на счетах.

В пятницу Харрис дождалась главной нематериальной поддержки — от самого популярного человека в Демократической партии, экс-президента Барака Обамы (а также его жены Мишель).

"Ганнибал Лектер съел бы вас на ужин"

Для демократов замена Байдена на Харрис тоже стала вызовом — и, возможно, даже большим, чем для республиканцев. В эпоху крайней поляризации для политтехнологов каждой из партий смена оппонента — то есть мишени для критики и персональных атак — может оказаться головоломкой посложнее, чем рокировка в собственном лагере.

Избиратели-демократы и так собирались голосовать не столько за Байдена, сколько против Трампа — для них мало что изменилось. А вот кампания Трампа была заточена на победу над пожилым белым мужчиной, который с трудом слагает слова в предложения. Теперь же ему противостоит чернокожая женщина на 18 лет его младше, а единственным пожилым белым мужчиной в предвыборной гонке остался сам Трамп.

У него нет проблем с артикуляцией, но манера Трампа держать себя на публике тоже способна оттолкнуть избирателей. На дебатах с Байденом он удерживался от длинных пространных монологов на отвлеченные темы, которыми славятся его митинги, и воздерживался от персональных атак и оскорблений в адрес оппонентов. Освещающие его предвыборную кампанию журналисты пишут, что это было результатом долгой работы его советников, которые пытаются ограничить импровизации Трампа.

Но Дональд Трамп не удержался и взялся за старое. Его выступление на съезде Республиканской партии длилось 92 минуты и побило предыдущий рекорд, установленный им самим в 2016-м.

"Он мог сделать свою речь на съезде Республиканской партии поворотным моментом, но не сделал", — сказала в разговоре с Би-би-си Лесли Винджамури, директор программы США в Королевском институте международных отношений Чатэм-хаус.

Начав с обещаний объединить страну и преодолеть разногласия, Трамп быстро перешел к глумлению над оппонентами и стал импровизировать.

"Вы смотрели "Молчание ягнят"? Великий покойный Ганнибал Лектер. Он с удовольствием бы съел вас на ужин", — сказал в какой-то момент экс-президент, оставив без объяснения отсылку к голливудскому триллеру.

Трамп уже не первый раз вспоминает героя Энтони Хопкинса в своей предвыборной кампании, вероятно, подразумевая, что потенциальные Ганнибалы Лектеры (среди них — нелегальные иммигранты, которых экс-президент последовательно обещает депортировать) живут среди простых американцев и повышают уровень преступности.

Харрис расправляет плечи

До избрания в Сенат США Камала Харрис построила карьеру в судебно-правовой системе, достигнув сначала поста окружного прокурора Сан-Франциско, а затем став генпрокурором штата Калифорния. И хотя в Америке гособвинитель — это выборная должность, реалии либерального штата таковы, что ей не пришлось соревноваться с республиканцами.

По-настоящему свое мнение по ключевым вопросам Харрис озвучила только в 2019 году, когда она решила выдвинуться в президенты. Ее кампания быстро сошла на нет — ей не удалось убедить избирателей в серьезности своих намерений. В дальнейшем пост вице-президента, который ей предложил Джо Байден, не способствовал росту популярности: занимающий его политик находится в тени президента, но при этом разделяет ответственность за ошибки администрации.

Войдя в историю как первая женщина, первый темнокожий политик и первый политик азиатского происхождения на посту вице-президента США, Харрис не смогла закрепить свой изначальный успех реальными достижениями. Опросы стабильно показывали, что ей не доверяют больше половины американцев, а в частных беседах даже ее сторонники признавались: Харрис не смогла доказать избирателям, что именно она — будущий лидер партии, не говоря уже о будущем лидере страны.

Некоторые аналитики склонялись к тому, что такие антирейтинги — результат сексизма или расизма. Другие объясняли это тем, что порученные задачи не дали Харрис возможности показать себя с лучшей стороны. Главной политической уязвимостью стала борьба с причинами миграции из стран Центральной Америки. Теперь оппоненты постоянно припоминают Камале Харрис рост незаконных пересечений границ, достигший при нынешней администрации рекордных показателей.

"Она получила сложную задачу в начале ее вице-президентского срока, и оставшееся время провела в основном в тени", — считает Винджамури.

Дональд Трамп в суде. Фото: Pool/Getty Images

Дональд Трамп, неоднократно провозглашавший, что приезжие "разрушают страну" и "отравляют кровь нации", пытается представить Харрис как безликого политика, ответственного за все ошибки уходящей администрации, и при этом еще более левого, чем сам Байден. Однако реальная биография Харрис не сходится с этим портретом ультралиберальной активистки, какой хочет представить ее кандидат от республиканцев.

В качестве прокурора Харрис активно боролась с преступностью, в том числе добиваясь приговоров за связанные с марихуаной преступления, чем вызвала критику тех либералов, которые поддерживают легализацию этого вещества.

В борьбе против Трампа Харрис использует именно контраст между ее прокурорским прошлым и статусом Трампа как осужденного за уголовное преступление.

"До того, как меня избрали вице-президентом, до того, как меня избрали в сенат США, я была избрана генпрокурором штата Калифорния. А до этого я была представителем обвинения в суде, — говорит она. — На этих позициях я бралась за преступников всех мастей: хищников, которые издевались над женщинами. Жуликов, которые обманывали потребителей. Мошенников, которые нарушали правила ради собственной выгоды. Так что услышьте меня, когда я говорю: я знаю типаж Дональда Трампа".

Голоса женщин и право на аборт

В некоторых аспектах Харрис действительно либеральнее Байдена — например, в вопросе абортов. Это может быть ее преимуществом, потому что право на прерывание нежелательной беременности было важнейшим компонентом риторики демократов с самого начала этой кампании, говорит Чарльз Хеккер.

Он добавляет, что Харрис всегда была сторонницей репродуктивных прав женщин: "Это вопрос, который ей знаком и с которым она чувствует себя комфортно", — в отличие от Джо Байдена, христианина католического вероисповедания, религия которого считает аборты убийством. Самые консервативные епископы Католической церкви в Америки даже подумывали отлучить президента от церкви за поддержку абортов, пока в ситуацию не вмешался Ватикан. В этом смысле Харрис проще: она прихожанка баптистской церкви, более либеральной в вопросах биоэтики.

Важность дискуссии об абортах связана с ролью неопределившихся избирателей — именно за их голоса будет идти борьба в оставшиеся до выборов 100 дней. Среди них значительную долю занимают "женщины из пригородов", как говорят американские политологи, — то есть умеренно консервативные представительницы среднего класса. Они могут симпатизировать Трампу, когда он говорит о борьбе с миграцией, но без энтузиазма воспринимают решения, ограничивающие их собственные свободы.

В 2016-м году эти избиратели поверили в Трампа, но в 2020-м предпочли Байдена, что сыграло ключевую роль в его победе. Харрис надеется повторить его успех.

"Неопределившиеся избиратели в колеблющихся штатах могут изменить исход выборов", — считает Лесли Винджамури из Чатэм-Хауса.

Первый митинг Камалы Харрис уже в статусе кандидата в президенты прошел как раз в городке Уэст-Аллис в колеблющемся Висконсине, где исторически голосуют и за республиканцев, и за демократов.

"Уэст-Аллис — это город с особенно высоким числом колеблющихся избирателей, еще не определившихся с выбором. Поэтому она отправилась именно туда", — подчеркивает аналитик.

Мужчины против кошатниц

Трамп выступает против универсального права на аборт, и назначенные им судьи Верховного суда США в 2022 году отменили это право, продержавшееся почти 50 лет. Когда-то такая перспектива казалось недостижимой мечтой консервативных избирателей, идеологов и доноров, особенно из числа евангельских христиан. Но Трампу удалось сделать невозможное, и за это они готовы простить ему все: и секс-скандалы, и прошлые либеральные взгляды, и поверхностное знакомство с Библией.

Но Джей Ди Вэнс, выбранный Трампом на роль вице-президента, в ряде вопросов еще радикальнее своего босса. Если Трамп считает, что проблема абортов должна решаться на местном уровне и либеральные штаты могут разрешить аборты, если того захотят, то Вэнс выступает за полный запрет.

В разгар их предвыборной кампании соцсетях стало расходиться старое видео, в котором Вэнс называет политиков-демократов, в том числе Харрис, "кучкой бездетных кошатниц с несчастной жизнью". Камала Харрис воспитывает двоих детей своего мужа.

Выбор такого политика себе в пару — это решение уверенного кандидата, которому не нужно завоевывать симпатии сомневающихся американцев, готовых проголосовать за республиканцев, но не лично за Трампа. Правда, это решение было принято Трампом до выхода Байдена из гонки и делалось в расчете на уверенную победу над действующим президентом.

"Рано делать прогнозы, но Трамп и Вэнс обращаются к крайней узкой аудитории своих сторонников, и сложно представить, как они расположат к себе новых избирателей", — говорит Винджамури.

Неизвестным фактором остается и выбор кандидата в вице-президенты в пару Харрис. Ожидается, что она предложит эту роль белому мужчине из одного из колеблющихся штатов: губернатору Пенсильвании Джошу Шапиро, сенатору от Аризоны Марку Келли или губернатору Кентукки Энди Беширу.

Поэтому кандидатура вице-президента — возможно, самое важное решение, которое предстоит принять Харрис, считает Чарльз Хеккер. Особенно с учетом ситуации в колеблющихся штатах, где исторически ни демократы, ни республиканцы не имеют однозначного большинства.

Когда Джо Байден еще был полон решимости участвовать в выборах, некоторые из этих штатов были в шаге от того, чтобы уверенно окраситься в красные цвета республиканцев. Но со сменой его на Харрис соцопросы показывают, что у демократов появились шансы.

"У Харрис есть возможность привлечь новых избирателей или привлечь колеблющихся. Это называется "сбалансировать билет" — попытаться завоевать голоса людей, которые не готовы голосовать за женщину и не готовы голосовать за чернокожую женщину", — говорит аналитик. Именно эту роль играл Байден в администрации Барака Обамы — успокаивал нервы тех, кто хотел поддержать демократов, но боялся цвета кожи Обамы и его среднего имени — Хуссейн.

Лидер тот же, но тенденции новые

Первый опрос общественного мнения, проведенный сразу после выхода Джо Байдена из предвыборной гонки и официальной номинации Трампа в кандидаты от республиканцев, обнадежил демократов. Харрис получила преимущество, пусть и незначительное: 44% зарегистрированных избирателей были готовы проголосовать за нее, и 42% — за Трампа, согласно опросу Reuters и Ipsos.

Эти данные стали убедительным аргументом в пользу решения Джо Байдена снять свою кандидатуру. Но опросы общественного мнения верны на тот день, в который они проводятся, и небольшое преимущество Харрис отражает и энтузиазм демократов после смены Байдена на нее, и тот факт, что она вдруг стала постоянно мелькать в новостях.

Этот подъем рейтинга был, как и ожидалось, временным.

Уже несколько дней спустя, новый опрос снова предсказал победу Трампа, правда, с минимальным отрывом: 48% против 47% у Харрис.

Это отставание пока не является проблемой для Камалы Харрис. Наоборот, некоторые результаты опроса должны подбодрить ее избирательный штаб. Например, Харрис пользуется популярностью у избирателей моложе 30 лет, а также у латиноамериканских избирателей — с этими категориями у Джо Байдена были серьезные проблемы. Слабое место Харрис по сравнению с президентом — это пожилые избиратели.

Сто дней до приказа

Как показали предыдущие годы, опросы часто ошибаются. В день выборов 2016 года большинство опросов свидетельствовало, что у Хиллари Клинтон практически нет шанса проиграть Дональду Трампу. Реальность показала, что социологи серьезно ошиблись.

Механика отбора людей, принимающих участие в опросах, обычно довольно сложная, и много что может пойти не так. Некоторые избиратели стесняются признаваться в своих реальных предпочтениях, некоторые группы избирателей (например, малообразованные люди) в принципе редко соглашаются принимать участие в опросах, не говоря уже о том, что социологам нужно предсказать, какие группы населения в принципе пойдут на избирательные участки. Хотя заранее прогнозировать, кто захочет принять участие в выборах, а кто — нет, практически невозможно.

Существуют модели, позволяющие предсказать поведение электората в день выборов, но даже небольшие расхождения с реальной картиной могут значительно повлиять на результаты.

Социологи пока не научились предсказывать, в какую сторону в последний момент склонятся избиратели, которые до последнего дня не могли принять решение о своем фаворите. В 2016-м они пошли на участки и поддержали Трампа.

В том же году существенная ошибка социологов, как рассказывали Би-би-си в Pew Research, произошла при оценке потенциальных избирателей в регионе Ржавого пояса — это часть Среднего Запада и восточного побережья США.

Изначально социологи неверно оценили уровень поддержки Трампа в этом регионе, потому что не включали в опросы достаточное число людей с низким уровнем образования. Тогда это оказалось серьезной ошибкой: образованные люди, которые в этом регионе голосовали за Клинтон, охотно участвовали в опросах, в то время как менее образованное население, с меньшей готовностью отвечавшее на вопросы социологов, проголосовало за Трампа.

Социологи учли недочеты во время предыдущей президентской кампании, и Байден, как и ожидалось, обошел Трампа. Но нынешняя гонка во всех отношениях уникальная. К одному выводу можно прийти уже сейчас: замена Байдена на Харрис снизила число неопределившихся избирателей.

Исследование, проведенное NBC, дает представление о том, что среди тех, кто не мог выбрать между Байденом и Трампом, но теперь готов проголосовать за Харрис, — в основном чернокожие избиратели и те сторонники республиканцев, которым не нравится лично Дональд Трамп.

Сейчас, почти за сто дней до президентских выборов, опросы вряд ли могут сказать многое. Камала Харрис находится в начале своей предвыборной кампании — у нее есть все шансы как вырваться вперед, так и, как показывает пример Байдена, потерять заветные проценты.

Григор Атанесян, при участии Ольги Просвировой