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Приглашать нянь из-за рубежа, чтобы освободить женщин от домашней работы, начнут в Южной Корее

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Женщина с детской коляской
Женщина с детской коляской. Иллюстративное фото: pexels.com

Привлекать к работе домработниц из-за рубежа планируют в Южной Корее, чтобы снизить домашнюю нагрузку местных жительниц, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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В ближайшие несколько недель в Сеул прибудут около 100 женщин из Филиппин, которые пройдут языковую и культурную подготовку, прежде чем в сентябре каждая из них получит работу в качестве домработницы. Если пилотный проект окажется успешным, к середине следующего года в Южную Корею могут прибыть еще 1200 работниц из-за рубежа.

Правительство надеется, что дополнительная помощь на дому побудит южнокорейских женщин рожать детей и повысит один из самых низких показателей рождаемости в мире.

Прогнозируется, что в этом году коэффициент рождаемости в Южной Корее снизится до 0,68, что намного ниже уровня 2,1, который, по мнению Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), необходим для обеспечения стабильной численности населения.

"Теперь работающие родители могут получить помощь в уходе за детьми, что позволит им задуматься о пополнении в семье. Если пилотный проект будет успешен, мы продолжим привлекать иностранные кадры", — сказал представитель Министерства труда страны.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в июне объявил сокращение населения страны чрезвычайной ситуацией национального масштаба.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2141784-priglashat-nyan-iz-za-rubezha-chtoby-osvobodit-zhenshchin-ot-domashney-raboty-nachnut-v-yuzhnoy-koree/

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