О первых в мире жертвах лихорадки Оропуш сообщили в Бразилии

Две девушки в Бразилии стали первыми известными жертвами лихорадки Оропуш в мире, передает NUR.KZ со ссылкой на "РИА Новости". Девушкам не было 30 лет.

"Речь идет о женщинах из внутренних районов штата Баия в возрасте до 30 лет, без сопутствующих заболеваний, но с признаками и симптомами, похожими на тяжелую форму лихорадки денге", - сообщает сайт со ссылкой на коммюнике Минздрава Бразилии.

Сообщается, что на сегодня в мировой научной литературе нет сообщений о случаях смерти от этого заболевания. В настоящее время расследуется еще один предполагаемый случай смерти от лихорадки Оропуш в южном штате Санта-Катарина.

В 2024 году в Бразилии зарегистрировали более 7 тыс. случаев лихорадки Оропуш.

О первых случаях выявления вируса Оропуш Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила в октябре 2020 года, они зафиксированы во Французской Гвиане. Одним из существенных факторов риска инфицирования OROV является близость мест размножения мошек, являющихся переносчиками инфекции, к местам проживания людей.

Ранее сообщалось, что первый случай заражения человека вирусом птичьего гриппа типа A (H5N2) с летальным исходом зарегистрировали в Мексике. 17 апреля у жителя Мексики развилась лихорадка, одышка, диарея, тошнота и общее недомогание. 24 апреля мужчина обратился за медпомощью и был госпитализирован. Он скончался в тот же день из-за осложнений, вызванных вирусом. Отмечается, что пациент имел еще несколько сопутствующих заболеваний.

Недавно ученые обнаружили различия в иммунном ответе людей, которые могут быть причиной, почему некоторым жителям мира удалось избежать заражения COVID-19.

Исследование Университетского колледжа Лондона, в рамках которого здоровым взрослым намеренно вводили небольшую дозу вируса COVID-19 через нос, показало, что отдельные иммунные клетки в носу могут уничтожить вирус на самой ранней стадии, прежде чем произойдет полное заражение.