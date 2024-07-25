У берегов Швеции нашли затонувшее судно с шампанским для русского царя

Когда водолазы в Балтийском море впервые увидели на гидролокаторе обломки кораблекрушения, они подумали, что это еще одно рыболовное судно.

Но оказалось, что они нашли у берегов Швеции парусник XIX века, доверху загруженный шампанским, вином, минеральной водой и фарфором. Судно везло более 100 бутылок шампанского.

Томаш Стахура, руководитель польской водолазной компании Baltitech, считает, что судно могло следовать в Санкт-Петербург с грузом для русского царя.

Baltitech специализируется на поиске и исследовании затонувших кораблей в Балтийском море.

«Я занимаюсь дайвингом уже 40 лет. Время от времени мы находим одну или две бутылки. Но я никогда не видел ящиков с бутылками алкоголя и корзин с водой, как здесь», — говорит Томаш Стахура.

Находка была сделана примерно в 20 морских милях (37 км) к югу от шведского острова Эланд. Двое дайверов планировали «быстрое погружение», но исчезли под водой почти на два часа.

«Тут мы поняли, что на дне есть что-то очень интересное», — рассказывает Стахура.

Глиняные бутылки с водой, на которых была указана торговая марка немецкой компании Selters, помогли им определить примерную дату кораблекрушения: 1850–1867 годы.

От названия этой компании и немецкого Selterswasser происходит знаменитая в конце XIX - начале XX века в России зельтерская (сельтерская) вода, с которой вы могли встретиться, например, в рассказах Чехова и в романах других русских писателей.

Сегодня большинство людей скорее всего заинтересовались бы шампанским, но в середине XIX века минеральная вода была эксклюзивным продуктом. По словам Стахуры, к ней относились тогда почти как к лекарству и попадала она только на королевские столы.

«Ее ценность была настолько велика, что перевозили ее в сопровождении полиции», — говорит он.

Стахура предположил в разговоре с Би-би-си, что товары могли быть предназначены для стола российского императора Николая I, который, как известно историкам, в 1852 году потерял один из своих кораблей в этом районе.

«Это объясняет, почему на судне был этот груз — все это было очень эксклюзивно, — сказал Томаш Стахура. — Обычно, когда мы находим обломки, груз очень дешевый».

«Само погружение занимает всего около 20 минут, — сказал он. — Но последующее погружение в архивы может быть более интересным. В будущем, возможно, мы узнаем больше об обломках этого кораблекрушения».

Что касается шампанского и престижной минеральной воды, Стахура уверен, что и то, и другое можно пить и сегодня.

На данный момент сокровище остается там, где его и нашли — на морском дне. На помощь вызваны подводные археологи. Шведские власти были уведомлены о находке, и будет необходимо провести ее документальное оформление, чем этот необычный груз можно будет поднять на поверхность.

«Оно пролежало там 170 лет, так что пусть полежит еще год», — заключил в разговоре с Би-би-си Томаш Стахура.