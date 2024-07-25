Трамп раскритиковал обращение Байдена к американцам

Экс-президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на обращение Джо Байдена к нации, в котором он раскрыл подробности своего ухода из президентской гонки.

Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social прокомментировал выступление своего бывшего оппонента.

"Речь Джо Байдена в Овальном кабинете была едва понятна и очень плоха!" - написал он.

Ранее президент США выступил с обращением из Овального кабинета. Байден прокомментировал свой выход из президентской гонки и подвел итоги своей работы на посту главы государства. Также он рассказал о целях, на которых сконцентрируется в последние месяцы своего президентского срока.

Напомним, Джо Байден принял решение покинуть президентскую гонку. Сразу после заявления главы государства экс-президент США Дональд Трамп высказался о его выходе из гонки за пост главы государства, а также оценил шансы Камалы Харрис на успех. Трамп назвал своего экс-оппонента худшим президентом в истории страны.

Мы писали о том, когда и как Демократическая партия подберет кандидата на выборы президента Соединенных Штатов Америки вместо выбывшего из гонки Джо Байдена. Назвать кандидатуру должны к 7 августа текущего года.

После выхода Байдена из президентской гонки о своих намерениях стать кандидатом в президенты заявила нынешний вице-президент США Камала Харрис.

Позже эксперты проанализировали, какие непопулярные экономические решения Джо Байдена потенциально могут стать проблемой для Камалы Харрис во время президентской гонки.

А кандидат в президенты США Дональд Трамп обрушился с критикой на потенциальную соперницу на выборах Камалу Харрис. В беседе с журналистами он назвал ее "радикальной".