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Трамп раскритиковал обращение Байдена к американцам

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Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: Brett Carlsen/Bloomberg/Getty Images

Экс-президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на обращение Джо Байдена к нации, в котором он раскрыл подробности своего ухода из президентской гонки.

Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social прокомментировал выступление своего бывшего оппонента.

"Речь Джо Байдена в Овальном кабинете была едва понятна и очень плоха!" - написал он.

Ранее президент США выступил с обращением из Овального кабинета. Байден прокомментировал свой выход из президентской гонки и подвел итоги своей работы на посту главы государства. Также он рассказал о целях, на которых сконцентрируется в последние месяцы своего президентского срока.

Напомним, Джо Байден принял решение покинуть президентскую гонку. Сразу после заявления главы государства экс-президент США Дональд Трамп высказался о его выходе из гонки за пост главы государства, а также оценил шансы Камалы Харрис на успех. Трамп назвал своего экс-оппонента худшим президентом в истории страны.

Мы писали о том, когда и как Демократическая партия подберет кандидата на выборы президента Соединенных Штатов Америки вместо выбывшего из гонки Джо Байдена. Назвать кандидатуру должны к 7 августа текущего года.

После выхода Байдена из президентской гонки о своих намерениях стать кандидатом в президенты заявила нынешний вице-президент США Камала Харрис.

Позже эксперты проанализировали, какие непопулярные экономические решения Джо Байдена потенциально могут стать проблемой для Камалы Харрис во время президентской гонки.

А кандидат в президенты США Дональд Трамп обрушился с критикой на потенциальную соперницу на выборах Камалу Харрис. В беседе с журналистами он назвал ее "радикальной".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2139448-edva-ponyatna-tramp-raskritikoval-obrashchenie-baydena-k-amerikancam/

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