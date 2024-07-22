Камала Харрис на пути к президентской номинации. Это рискованно, но других вариантов у демократов, похоже, нет

Джо Байден перевернул ход предвыборной кампании в США. После нескольких недель яростного сопротивления растущему давлению членов Демократической партии он все же решился и снял свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах, поддержав номинацию своего вице-президента Камалы Харрис.

Решение Байдена не только испортило ход предвыборной кампании республиканцам, сделавшим действующего президента главным объектом своей критики и, как оказалось, растратившим энергию вхолостую. Демократам теперь предстоит в срочном порядке решить вопрос, кто заменит Байдена в столкновении с Трампом.

Хотя определенная интрига в этом вопросе сохраняется, похоже, Демократическая партия быстро объединяется вокруг вице-президента Камалы Харрис в качестве своего нового кандидата. О ее возможном выдвижении заговорили сразу после провальных для Байдена дебатов с Трампом в конце июня, хотя сама Харрис до последнего поддерживала своего босса.

Ее уже поддержали видные демократы, в том числе чета Клинтонов.

Никто из серьезных претендентов, кто мог бы бросить ей вызов — губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, губернатор Мичигана Гретхен Уитмер или губернатор Пенсильвании Джош Шапиро, — пока не собирается этого делать.

Харрис поддержал и сам Джо Байден, назвав свое решение назначить ее вице-президентом четыре года назад лучшим из всех, которые он когда-либо принимал.

Она — следующая в конституционной линии преемственности. Кроме того, она сразу же получит доступ к предвыборной копилке демократов, в которой уже около 100 млн долларов, и к штабной инфраструктуре.

Ее сторонники предупреждают, что отказ от кандидатуры первой темнокожей женщины рискует оттолкнуть избирателей, чьи голоса могут оказаться решающими для победы над Трампом. Об этом говорят и политтехнологи Демократической партии.

Но есть и риски.

Согласно опросам общественного мнения, рейтинг одобрения Харрис примерно такой же низкий, как и у Байдена, и она отстает от Трампа в опросах, хотя и ненамного.

На посту вице-президента Харрис порой приходилось нелегко. В начале работы администрации ей было поручено разобраться с причинами миграционного кризиса на границе США и Мексики. Задача оказалась непростой, а ряд ошибок и спорных заявлений сделали ее объектом критики.

Затем Харрис удалось добиться некоторых успехов в вопросе о праве на аборты, но первое впечатление оказалось довольно сильным — ее рейтинг одобрения существенно не улучшился и составляет менее 40%. Правда, сейчас, в ходе кампании, ситуация может измениться, и ей наверняка поставят в заслугу борьбу за права женщин, особенно в штатах, где доступ к абортам ограничен.

Главный недостаток Харрис, как считают многие аналитики — это то, что она уже участвовала в выборах на национальном уровне, и закончилось это печально.

В 2020 году она претендовала на президентскую номинацию от Демократической партии, и хотя на первых порах все шло хорошо, она даже не дошла до праймериз: сказалось сочетание неудачных интервью, отсутствие четко сформулированного видения и плохо организованная кампания.

За несколько дней до отставки Джо Байдена один представитель демократов сказал Би-би-си, что Харрис — это "пустой костюм, у которого нет ни идеологического руля, ни морального компаса", но поддержит ее, если это потребуется, чтобы вынудить Байдена снять свою кандидатуру.

Выбор в пользу Харрис — это риск для демократов, но на данный момент безопасных вариантов нет. А ставки — возможная победа Дональда Трампа — высоки до предела.

Если Харрис не удастся объединить партию, начинающийся 19 августа съезд демократов может превратиться в базар, на котором разные кандидаты сражаются за номинацию перед камерами и за закрытыми дверями. Это может стать захватывающим политическим театром, какого американские избиратели еще не видели, но вряд ли увеличит шансы демократов на победу.

Если Харрис получит номинацию, республиканцы попытаются связать ее с провалами (в их понимании) нынешней администрации. Хотя вице-президент отнюдь не принадлежит к прогрессивному крылу партии, можно предположить, что в республиканском лагере ее представят как "леворадикального" кандидата.

Как именно Харрис (или кто-то из ее возможных конкурентов) получит партийную номинацию, пока тоже не очень понятно. Последний раз действующий президент США — Линдон Джонсон — отказался от переизбрания в 1968 году, и в тот год у демократов был так называемый "открытый" съезд, когда каждый голосовал за понравившегося кандидата.

Президент Байден уже получил голоса 3 896 делегатов на первичных выборах. Это намного больше, чем необходимо для выдвижения кандидата от партии. Хотя поддержка Байдена делает Харрис наиболее вероятным кандидатом, полной уверенности в том, что она унаследует доставшиеся ему на праймериз голоса, нет.

Кандидаты должны получить голоса не менее 300 делегатов (но не более 50 от одного штата), чтобы их имя появилось в бюллетене. В первом туре голосуют 3900 делегатов, в число которых входят и лояльные демократам избиратели.

Если после первого тура ни один из кандидатов не получит большинства голосов, то будут проведены дополнительные туры голосования. В этих раундах будут участвовать так называемые суперделегаты — лидеры партии и выборные должностные лица. Они будут голосовать до победы одного из кандидатов.

Чтобы получить партийную номинацию, кандидату необходимо 1 976 голосов.

Теоретически, кроме Камалы Харрис, на президентскую номинацию могут претендовать еще несколько видных демократов. Аналитики полагают, что кто-то из этих людей с большой вероятностью окажется напарником Харрис на выборах и кандидатом в вице-президенты.

Губернатор штата Мичиган Гретхен Уитмер набирает популярность и, по мнению многих экспертов, будет баллотироваться в президенты в 2028 году. В прошлом она участвовала в кампании Байдена и не скрывает своих политических амбиций.

В 2022 году она возглавила кампанию, в результате которой демократы Мичигана получили контроль над законодательным собранием штата и губернаторским креслом, что позволило ей провести ряд прогрессивных мер, включая защиту доступа к абортам в Мичигане и принятие мер по обеспечению безопасности оружия. Правда, Уитмер уже заявила, что не будет выдвигать свою кандидатуру, если Байден сойдет с дистанции.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом тоже считается одним из возможных кандидатов на выборах 2028 года, хотя многие предполагают, что он не станет ждать еще четыре года.

В последние годы Ньюсом поднял свой авторитет в стране, став ключевым посланником партии в консервативных СМИ и участвуя в дебатах против губернатора Флориды Рона Десантиса в прошлом году. До вчерашнего заявления Байдена он открыто поддерживал президента, а после заявил, что поддерживает "бесстрашную" и "упорную" Харрис в борьбе против Трампа.

Министр транспорта Пит Баттиджиг баллотировался на президентскую номинацию в 2020 году и часто упоминается как один из лучших коммуникаторов администрации Байдена. За время работы министром транспорта Баттиджиг справился с рядом общественных кризисов, а накануне заявил, что сделает "все, что в моих силах, чтобы помочь избрать Камалу Харрис следующим президентом".

У губернатора Пенсильвании Джоша Шапиро высокие рейтинги одобрения с тех пор, как он был избран в 2022 году в штате, где в 2016 году Трамп с большим трудом одержал победу.

Ранее Шапиро занимал пост генерального прокурора штата, и за время своего пребывания на этом посту работал с обеими партиями. В прошлом году он попал в заголовки национальных газет, быстро восстановив рухнувший мост на важнейшем шоссе Филадельфии. Аналитики также предсказывают, что он выставит свою кандидатуру на президентских выборах 2028 года, однако пока он заявил, что "сделает все возможное, чтобы помочь избрать Камалу Харрис 47-м президентом Соединенных Штатов".

Джей Би Прицкер, губернатор штата Иллинойс, в последние годы повысил свой авторитет, выступая против Трампа и защищая Байдена. Прицкер — бизнесмен-миллиардер, наследник сети отелей Hyatt, он уже отметился как эффективный исполнитель партийной повестки по вопросам права на аборты и контроля над оружием. Он единственный из возможных конкурентов Харрис, кто пока не высказался в ее поддержку.

Однако большинство аналитиков склоняется к мысли, что не выбрать Камалу Харрис кандидатом в президенты сейчас просто невозможно. Так ли это — покажет съезд Демократической партии, до которого остается меньше месяца.