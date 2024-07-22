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Компанию Nestle обвинили в продаже воды с фекальными бактериями под видом минералки

Опубликовано:

Вода в стакане
Иллюстративное фото: pixabay.com

Швейцарскую компанию Nestle обвинили в незаконной фильтрации загрязненной воды и продаже ее под видом природной минеральной воды. Вскоре с отчетом по делу должна выступить Европейская комиссия.

По данным сайта Mediapart, судебное расследование против Nestle в отношении запрещенной обработки природных минеральных вод показывает, что "транснациональная корпорация обманывала потребителей уже более 15 лет".

Издание пишет, что масштаб мошенничества беспрецедентен и по сумме превышает как минимум более 3 млрд евро. В своем материале издание ссылается на новый отчет о расследовании, с которым сайт смог ознакомиться.

РБК пишет, что скандал вокруг очистки воды для напитков Nestle разгорелся в январе 2024 года, когда газета Les Echos сообщила об использовании Nestle Water France ультрафиолета и угольных фильтров для очистки загрязненной воды. Такие методы считаются допустимыми для фильтрации водопроводной воды, но запрещены в ЕС для производства бутилированной минеральной воды.

По информации Telegram-канала "BILD на русском", если новые сообщения СМИ подтвердятся, то вывод будет только один: скандал с минеральной водой является результатом десятилетий систематического мошенничества со стороны корпорации.

На следующей неделе Европейская комиссия планирует опубликовать отчет о расследовании действий французских властей по этому делу. Согласно соответствующей директиве ЕС, природная минеральная вода должна соответствовать определенным критериям: иметь первозданную чистоту и поступать из подземных источников, защищенных от загрязнения. При производстве и переработке природной минеральной воды разрешено лишь несколько методов очистки, но это не те методы, которые используются Nestle, говорится в материале.

По данным BILD, представитель Nestle заявил, что компания не согласна с "цифрами и методом расчета" Mediapart.

На сайте Nestle указано, что компания работает с 1866 года. В разные годы компания начинала производство детских каш, шоколада, фармацевтики и уход за домашними животными. Сейчас компания называет себя крупнейшей по по производству продуктов питания и напитков.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2137617-vsemirno-izvestnyy-brend-obinili-v-proizvodstve-vody-s-fekalnymi-bakteriyami-pod-vidom-mineralki/

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