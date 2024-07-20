Покушение на Украину. Что убитая Ирина Фарион значила для воюющей страны

Во двор многоквартирного дома по улице Масарика во Львове люди приносят цветы.

Святослав Хоменко / Би-би-си

Букеты складывают на бордюр рядом с внушительного размера пятном засохшей крови. На этом месте в пятницу вечером неизвестный злоумышленник застрелил Ирину Фарион.

60-летняя Ирина Фарион уже давно стала самодостаточным брендом.

Называя ее фамилию, не было нужды напоминать о ее многочисленных регалиях: бывшая депутат Верховной рады, одна из лидеров националистической партии "Свобода", доктор филологических наук, профессор Львовской политехники, телеведущая, популярная в определенных кругах блогерка, популяризаторка украинского языка (пусть даже и очень дискуссионными методами) и это еще не конец.

Невероятная энергичность, радикализм в суждениях, экзальтированность в манере общения, нежелание или неумение идти на компромиссы с оппонентами превратили Ирину Фарион для одних — в олицетворение концепта "Украины для украинцев" (есть и такое видение развития украинского государства), для других — в символ закостенелости в суждениях (хотя сложно спорить с тем, что за последние два года цитаты Степана Бандеры, к которым часто обращалась Фарион, приобрели для украинцев новую актуальность), для третьих — в героя интернет-мемов, персонаж современной украинской масс-культуры.

Убийство Ирины Фарион уже сейчас ставят в один ряд с убийством ее идеологического антипода Олеся Бузины, которого застрелили возле его киевского подъезда в 2015 году.

Вспоминают в связи с этим и об убийстве журналиста Павла Шеремета в центре Киева — восьмая годовщина его смерти приходится на сегодня.

Оба эти преступления формально остаются нераскрытыми. Но оба эти убийства — это как будто воспоминания из другой, прежней жизни.

Февраль 2022 года, начало большого вторжения России, провел в истории Украины большой водораздел.

После него те, кто видел Украину частью "русского мира", или выехали из страны, или пропали из отечественного информпространства вследствие других причин.

С поправкой на это обстоятельство на протяжении последних двух с половиной лет Украина пыталась жить в прежнем режиме.

И в этих условиях Ирина Фарион с ее довольно экзотичными для большинства сограждан взглядами была напоминанием о том, что Украина на самом деле — очень разная.

Она высказывала свою точку зрения на то, какими должны быть Украина и украинцы, собирала в свой адрес волны хайпа или хейта (уверен, кстати, что Ирине Дмитриевне не понравились бы эти слова и она возмущенно поменяла бы их на исконно украинские "уваги та ненависти"), но продолжала отстаивать свою позицию.

Пока ты за Украину — с тобой ничего не случится, критикуй ты хоть Зеленского, хоть Порошенко, хоть "Слугу народа", хоть полк "Азов" — говорил нам пример Фарион, которая в своих пламенных речах действительно не щадила всех вышеупомянутых субъектов.

Покушение на Украину

Место покушения на Ирину Фарион. Фото: Yuriy Dyachyshyn / AFP / Getty Images

Убийство Фарион — это покушение на эту Украину.

На страну, которая, несмотря на кровавую войну, на экономические проблемы, на общую деморализацию населения, пытается функционировать как демократическое государство. И, как бы банально ни звучала фраза о том, что поимка и наказание убийцы это дело чести для украинских правоохранителей и власти в целом, ставки в этом деле — значительно выше.

Если преступление останется нераскрытым, это поставит вопрос и о способности власти контролировать ситуацию в стране в условиях военного времени, и о единстве украинского общества на третьем году полномасштабной войны, и о том, как будет выглядеть политическая и общественная дискуссия в Украине теперь.

Дополнительный фактор для размышлений — это то, что убийство произошло средь белого дня во Львове, который многие в Украине и за ее пределами считают «тыловым» и «безопасным» городом.

Избитая фраза о том, что безопасных мест в Украине не осталось, уже не раз подтверждалась ракетными обстрелами самого большого города западной части страны, но именно сейчас пятно крови в обычном дворе на улице Масарика убедительнее всего доказывает, насколько близко к каждому украинцу находится война.

Ирина Фарион. Фото: Anastasiia Smolienko / Ukrinform / Future Publishing / Getty Images

В интернете много пишут о том, что если заказчики убийства Ирины Фарион хотели этим преступлением посеять раздор среди украинцев, то они просчитались.

Вчера и сегодня со словами сочувствия и поддержки в адрес погибшей и ее родных выступили множество известных и не очень украинцев, в том числе вчерашних ярых оппонентов пани Ирины.

Но пока, боюсь, Львов и Украина пребывают в некотором шоке после этого убийства.

Посеет ли оно зерна страха в украинском обществе, изменит ли отношение украинцев к войне и миру, к украинской власти и к России, какие еще выводы сделает из этого убийства общество, думаю, можно будет наблюдать уже на похоронах Ирины Фарион, запланированных на понедельник.

Не исключено, что они станут самым массовым общественным мероприятием в Украине после начала большой войны.