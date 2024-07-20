Лукашенко назвал политзаключенных "дармоедами" и призвал привлечь их к труду

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что к уборке после прошедшего в стране урагана нужно привлечь заключенных, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Как сообщает издание, в своей речи на селекторном совещании президент Беларуси сделал акцент на отбывающих наказание по политическим мотивам.

"Я уже говорил министру внутренних дел - он подключится, он знает: у нас больше 20 тыс. сидельцев и так называемые политзаключенные. Туда, на просеку. Помогите стране", - сказал он.

По словам белорусского президента, к работам нужно привлекать горожан и "особенно этих дармоедов".

Лукашенко сравнил ураган с "войной, только без стрельбы".

"Поэтому все должны прежде, чем "затиктокаться" там и чего-то в интернете "писнуть", - иди возьми топор, пилу, и помоги чем-то, а потом критикуй", - добавил президент Беларуси.

Ураган обрушился на Беларусь в середине июля. По всей стране прошел грозовой фронт, скорость ветра достигала 30 м/с, уточняется в публикации.

Порывы срывали со зданий крыши, валили деревья, обрывали провода. Сильнее других регионов пострадала Гомельская область, а город Мозырь с населением больше 100 тыс. человек на несколько дней лишился водоснабжения и электричества - оно пропадало и в других населенных пунктах, пишут авторы статьи.

Из-за непогоды в республике погибли шесть человек, в том числе два ребенка, еще несколько жителей получили травмы.

Лукашенко ранее раскритиковал работу местных властей по борьбе с последствиями урагана. Он отметил, что те не провели ее должным образом. Президент рассказал, что из-за отсутствия "адекватной, быстрой, четкой, военной" реакции на стихию в первые часы и дни "начал колошматить губернаторов" и других представителей власти.

Глава государства посетовал, что белорусы "до сих пор обижаются: то не сделано, это не сделано", и рассказал, что есть такие граждане, которые будут всегда недовольны и не помогают коммунальщикам: "Это мои претензии как президента к людям. Но ведь если в целом посмотреть, есть масса недостатков", - сказал он.

Напомним, ранее мы писали, что Беларусь ввела безвиз сразу для 35 европейских стран. МИД страны сообщил, что такое решение "создает для гостей Республики Беларусь дополнительные логистические возможности на фоне искусственных препятствий и ограничений со стороны сопредельных западных стран".

Ранее мы также сообщали, что Европейский союз ввел санкции против Беларуси, частично копирующие меры против России. Цель ограничений - борьба с обходом санкций против РФ.

А в начале июня мы рассказали о том, как Александра Лукашенко встретили в Астане: президент Беларуси прибыл в Казахстан для участия в саммите ШОС. 4 июля на саммите ШОС в столице Казахстана главы государств-членов организации подписали документ о принятии Республики Беларусь в состав ШОС.