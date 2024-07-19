Речь Трампа на съезде республиканцев: что сказал, кого упомянул, где соврал

Дональд Трамп в третий раз официально номинирован на пост президента США от Республиканской партии. Выступая на съезде партии, он призвал нацию к единству и силе, но при этом не удержался от насмешек над лидерами демократов.

Трамп подробно рассказал собравшимся о недавнем покушении на его жизнь, заявив, что остался жив только благодаря божественному вмешательству.

Его появление на сцене было обставлено с большой помпой. Известные певцы и спортсмены подготовили публику к его выходу, а на заднем плане загорелась гигантская светящаяся надпись с его именем.

При этом, отмечают наблюдатели, сам Трамп держался на сцене относительно сдержанно, что ему не очень свойственно.

Он выступал перед делегатами-республиканцами больше полутора часов, и вот пять основных моментов его речи.

«Столько крови»: подробный рассказ о покушении

Свою речь кандидат в президенты, вышедший на сцену с повязкой на ухе, начал с событий минувшей субботы, когда на него было совершено покушение.

«Как вы уже знаете, пуля убийцы пролетела так близко, что я был в миллиметрах от смерти», — сказал Трамп.

Затем он объяснил, что, по его мнению, спасло его. По его словам, за доли секунды до выстрела он начал поворачивать голову в сторону экрана, на который был выведен график со статистикой по миграции.

«Чтобы увидеть график, я начал поворачиваться вправо, но, слава богу, не успел повернуться дальше. Тогда я услышал громкий свистящий звук и почувствовал, как меня что-то очень сильно ударило по правому уху. И я подумал: ничего себе, это может быть только пуля», — рассказал Трамп.

Он назвал сотрудников Секретной службы, которые поспешили на сцену, храбрецами. А также отдал должное публике в Батлере за то, что она не поддались панике, когда началась стрельба, и не случилось давки.

«Люди просто не хотели покидать меня, на их лицах читалась любовь», — сказал Трамп.

Лишь одно упоминание Джо Байдена

Хотя речь Дональда Трампа изобиловала едкими замечаниями в адрес политики Байдена, его самого Трамп упомянул напрямую только один раз, назвав худшим президентом в истории, как он часто делает на своих митингах.

«Ущерб, который он нанес этой стране, немыслим, просто немыслим», — заявил экс-президент.

Ситуация с дальнейшим участием Джо Байдена в президентской гонке остается неопределенной.

В среду ему поставили диагноз Covid-19, и сейчас он находится у себя дома в Делавэре.

Ранее Байден заявлял, что останется в гонке, несмотря на то, что ведущие демократы, включая Барака Обаму, выражали сомнение в его способности продолжать борьбу, и все больше членов Конгресса призывают его уступить место другому кандидату.

Ложные и вводящие в заблуждение заявления

Трамп пообещал завершить строительство пограничной стены между США и Мексикой, заявив, что ее большую часть он уже построил.

Это утверждение не соответствует действительности, поскольку за его президентский срок было построено менее 805 км. сооружения.

Говоря об инфляции, он заявил, что цены на продукты питания выросли на 50%, бензин — на 60–70%, ставки по ипотечным кредитам — в четыре раза.

Многие американцы действительно ощущают инфляцию как серьезную проблему, но за три с лишним года с января 2021 года, когда Байден вступил в должность, цены выросли примерно на 20%.

Кроме того, Трамп несколько раз в ходе речи повторил безосновательное утверждение о том, что фальсификации на выборах 2020 года стоили ему президентского поста. Он много раз говорил об этом и прежде.

Семейное дело Трампа

Съезд завершился обычным выходом на сцену всей семьи номинанта. Однако клан Трампа — это не просто фон главного персонажа, они стали очень влиятельной силой в среде республиканцев с потенциальными задатками династии.

Сыновья Трампа Эрик и Дон-младший вещают с самых высоких республиканских трибун, и, как сообщается, Дональд-младший оказал ключевое влияние при выборе кандидатуры на место вице-президента.

Ранее на этой неделе на первый план вышла жена Эрика, Лара Трамп. Она сопредседатель Национального комитета Республиканской партии и будет играть ключевую роль в избирательной кампании.

На съезде в четверг также выступили другие члены семьи, о которых общественности пока известно не так много. Например, слово брала старшая внучка Трапа - Кай Трамп, заядлая гольфистка. Ей 17 лет, и она не сможет голосовать на выборах в ноябре.

При этом другие, более известные Трампы предпочли держаться в тени. Мелания Трамп, которая вообще редко появляется на публике в последнее время, была замечена только в последний вечер съезда, но она не вышла на трибуну, чтобы выступить с речью, как обычно делают в таких случаях жены кандидатов в президенты США.

Воздержалась от выступления и дочь Трампа Иванка, которая вместе со своим мужем Джаредом Кушнером присутствовала на съезде только в последний день. Когда-то она была близкой советницей своего отца, но после того как Трамп покинул Белый дом, отдалилась от политической жизни.

Призывы к единству вперемешку с нападками на демократов

Трамп старался придерживаться темы национального единства, которое подразумевает кооперацию между республиканцами и демократами, но временами сбивался с курса и начинал резко нападать на демократов и их политику.

«Вместе мы построим новую эру безопасности, процветания и свободы для граждан любой расы, религии, цвета и верований. Я баллотируюсь на пост президента всей Америки, а не половины Америки, потому что победа ничего не значит, если она половинчатая», — сказал Дональд Трамп в начале своей речи.

Но потом не смог устоять и обрушился на демократов, раскритиковав их самих и их действия, в частности, назвав бывшего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси сумасшедшей.

Досталось и Объединенному профсоюзу рабочих автомобильной промышленности – одному из крупнейших профсоюзов страны.

Он потребовал, чтобы Демократическая партия немедленно прекратила использовать систему правосудия в качестве оружия, сказав, что затеянные демократами судебные дела против него разрушают страну.

Как и на протяжении всей его прошлой политической карьеры, иммиграция снова оказалась на первом месте в его повестке.

Он назвал нелегальную иммиграцию «вторжением в страну, убивающим сотни тысяч людей в год» и пообещал провести крупнейшую операцию по депортации в истории США – даже масштабнее, чем операция президента Эйзенхауэра в 1954 году.

Тогда из США было депортировано более миллиона мексиканских иммигрантов.

Теме миграции Дональд Трамп посвятил значительную часть своей речи.

«Мы стали свалкой мира, который смеется над нами, они думают, что мы тупые», — сказал Трамп.