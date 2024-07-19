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Microsoft устранила основную причину глобального сбоя

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Логотип Microsoft
Microsoft. Фото: NurPhoto/Getty Images

Компания Microsoft сообщила, что устранила основную причину глобального сбоя своей платформы Microsoft 365 - произошедшее парализовало работу банков, аэропортов и других компаний по всему миру.

Основная причина сбоя была устранена, пишет РИА Новости. Однако, как заявили в компании, остаточное воздействие все еще наблюдается в работе некоторых служб и приложений Microsoft 365.

Отмечалось, что американская компания CrowdStrike подтвердила, что глобальный сбой случился из-за обновления к ее приложению по кибербезопасности Falcon Sensor.

Глава компании Джордж Курц пояснил, что произошедшее не связано с кибератакой. Он подтвердил, что затронута только ОС Windows, техника на Mac и Linux не пострадала.

Напомним, сегодня утром в Сети стали появляться сообщения о сбоях в работе сервисов Microsoft. Это повлияло на работу ряда банков, авиакомпаний и аэропортов, а также телеканалов и других компаний по всему миру.

Пользователи жаловались на появление "синего экрана смерти" на устройствах с Windows 10.

Значительный сбой в работе Microsoft привел к остановке работы ряда авиакомпаний - сообщения о проблемах поступали из аэропортов по всему миру.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2137107-microsoft-ustranila-osnovnuyu-prichinu-globalnogo-sboya/

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