Жители Китая массово скупают прессы для изготовления растительного масла после скандала в стране

Жители Китая массово скупают прессы для изготовления растительного масла после скандала, в который был вовлечен один из крупнейших поставщиков масла, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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В начале июля в китайских СМИ появилась информация, что крупная государственная компания Sinograin использовала топливные танкеры для перевозки растительного масла. Сообщалось, что танкеры не очищались между загрузками.

Эти новости побудили жителей Китая взять ситуацию в свои руки и перейти на альтернативные варианты масла, поскольку многие граждане опасаются, что продающееся в магазине растительное масло является небезопасным.

По данным интернет-магазина JD.com, число поисковых запросов с фразой "маслопрессовые машины" выросло в 22 раза, а объемы продаж этих устройств увеличились в 4 раза в период с 5 по 12 июля.

Власти Китая начали расследование в связи с проблемами безопасности пищевых продуктов после сообщения о перевозке растительного масла в топливных танкерах.

Это не первый скандал, связанный с безопасностью пищевых продуктов, разгоревшийся в Китае. В 2008 году стало известно, что молоко, продающееся в магазинах, содержит меламин — химическое вещество, используемое в производстве пластика, — в результате чего 300 тысяч детей отравились, а шестеро погибли.