Япония упростит процедуру въезда для иностранных туристов в связи с рекордным наплывом путешественников, который случился из-за ослабления иены, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Иностранные туристы, прибывающие в Японию, вскоре смогут без труда пройти иммиграционный контроль, поскольку страна ищет новые способы усиления туристического бума, стимулирующего экономику.

Правительство введет новую систему, благодаря которой туристы смогут пройти большую часть иммиграционного контроля до въезда в страну, что поможет сократить время, необходимое для въездных процедур по прибытии. Данное новшество будет внедрено с января 2025 года, и первыми туристами, которые смогут его опробовать, станут путешественники из Тайваня.

Власти Японии приняли такое решение на фоне рекордного числа туристов, посетивших страну в 2024 году. По данным Национальной туристической организации Японии, в первой половине года в страну въехало около 17,8 млн путешественников. Последние четыре месяца в страну въезжает не менее 3 млн иностранцев в месяц.

Падение курса иены сделало поездки в Японию более доступными для ценителей японской культуры. Премьер-министр страны Фумио Кисида заявил, что по предварительным оценкам, в 2024 году бюджет страны пополнится на 8 трлн иен (51 миллиард долларов) благодаря туристам.