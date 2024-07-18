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Властям Нью-Йорка удалось снизить уровень преступности в метро после пандемии

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Метро Нью-Йорка
Метро Нью-Йорка. Фото: Gary Hershorn/Getty Images

Властям Нью-Йорка удалось значительно снизить уровень преступности в городском метро благодаря увеличению числа полицейских, дежурящих в метрополитене, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Уровень преступности в метро Нью-Йорка в 2024 году снизился на 11% по сравнению с 2019 годом, после того как мэр мегаполиса Эрик Адамс увеличил количество сотрудников полиции в одной из крупнейших транспортных систем мира.

По данным полиции Нью-Йорка, по состоянию на 14 июля 2024 года в нью-йоркском метро было зарегистрировано 1120 преступлений. В 2019 году за тот же период было зафиксировано 1256 преступлений. Уровень преступности также снизился по сравнению с 2023 годом, когда за аналогичный период было зарегистрировано 1210 инцидентов.

Управляющая компания Metropolitan Transportation Authority (MTA), ответственная за городское метро, автобусы и пригородные железнодорожные линии, стремится повысить доверие к системе и увеличить пассажиропоток.

Компания провела опрос пассажиров метро и выяснила, что жители города очень хотят видеть меньше нарушителей общественного порядка в транспорте, а также хотят быть уверены в своей безопасности.

В феврале 2024 года, по поручению мэра Эрика Адамса, в метрополитен были направлены дополнительные сотрудники полиции после всплеска преступности в январе. Это способствовало снижению уровня преступности в общественном транспорте.

Несмотря на общее снижение уровня преступности, метро Нью-Йорка все еще остается опасным местом. В 2024 году там произошло шесть убийств, в 2023 году — пять убийств.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2135997-vlastyam-nyu-yorka-udalos-snizit-uroven-prestupnosti-v-metro-posle-pandemii/

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