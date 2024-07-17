Выступление главы МИД России в ООН прервали крики (видео)

Две женщины попытались прервать выступление выступление министра иностранных дел России Сергея Лаврова в ООН. Их выпроводила охрана. Инцидент попал на камеры.

По информации "РИА Новости", две женщины попытались прервать выступление главы МИД России Сергея Лаврова на заседании СБ ООН, но были выпровожены охраной из зала заседаний.

Сообщается, что как только российский министр начал зачитывать свою речь, в той части зала Совбеза ООН, куда открыт доступ журналистам, встали две женщины и начали выкрикивать "народ Израиля жив".

"Я не понимаю, вы почетче скажите, почетче, а то не понимаю. Кто-нибудь один скажите ясно, что вы хотите. Не хотите? Ну хорошо", - ответил Лавров.

Охранники, находящиеся в зале, попросили активисток покинуть зал, они в сопровождении правоохранителей вышли. После инцидента заседание продолжилось.

По данным сайта РБК, активистки были гостями израильской делегации. Об этом сообщил представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.

"Они были гостями одной из делегаций, они достали плакаты, их попросили выйти", - сказал он. Дюжаррик добавил, что в пригласительные списки их вписали представители Израиля.

В марте текущего года Сергей Лавров назвал хамством коллективный отказ послов стран Евросоюза от встречи с ним. Тогда послы стран ЕС за два дня до встречи с Лавровым уведомили об отказе присутствовать на ней. Встреча должна была быть посвящена вопросам предстоящих выборов президента в России.

Как пишет ТАСС, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел Российской Федерации уже 20 лет - с марта 2004 года.