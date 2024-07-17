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Куда ведет Британию новая власть. Король Карл III объявил реформы премьера Кира Стармера

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Кир Стармер
Кир Стармер. Фото: Christopher Furlong/Getty Images

Новое британское правительство лейбористов, пришедшее к власти после 14 лет правления консерваторов, объявило, что в первую очередь собирается ломать и строить внутри страны и какую политику будет проводить в отношении Украины, НАТО и Евросоюза. Программу премьера Кира Стармера на открытии нового парламента с большой помпой озвучил британский король Карл III.

Королевская речь по традиции излагает планы правительства на ближайшую сессию Палаты общин - главного органа власти в Великобритании.

Эксперты и политики ожидали, что лейбористы примутся за большие перемены с места в карьер, поскольку нанесли крупнейшее в истории поражение консерваторам и некоторое время могут растрачивать заработанный политический капитал на непопулярные реформы, пользуясь раздраем в рядах разбитой наголову оппозиции.

Список реформ оказался внушительным, пусть и ожидаемым, поскольку он повторяет предвыборную программу правящей партии Стармера.

Король пообещал, что правительство представит законы, которые позволят ускорить жилищное строительство, укрепят права трудящихся, децентрализуют власть, «модернизируют» правила иммиграции и убежища. Он пообещал реформы здравоохранения, социального обеспечения и образования.

Как и ожидалось, в речь попали будущая ренационализация железнодорожных операторов в госкомпанию Great British Railways и обещание создать энергетическую госкомпанию Great British Energy, которая будет развивать новую «зеленую» энергетику.

Стармер вернул в законодательный план инициативу своего предшественника Риши Сунака запретить продажу сигарет молодежи и пообещал ограничить рекламу джанк-фуда и сладких напитков среди детей.

На все эти реформы лишних денег в казне нет. Поэтому главная задача новой власти - добиться роста экономики и доходов населения, сказал король.

Помощь Украине и приверженность НАТО

Обратившись к внешней политике, король от имени нового правительства пообещал, что Великобритания будет ключевым союзником Украины в отражении российской агрессии и останется ядерным столпом НАТО.

«Мое правительство продолжит оказывать полную поддержку Украине и ее народу и будет стремиться играть ведущую роль в определении четкого пути вступления Украины в НАТО», — сказал он.

«Оно гарантирует обороноспособность страны, основанную на общих ценностях НАТО — свободе, демократии, правах человека и верховенстве закона. Его приверженность НАТО останется непоколебимой», — сказал король и добавил, что Стармер проведет ревизию вооруженных сил, но воздержался от повторения его предвыборного обещания увеличить расходы на оборону до 2,5% ВВП.

Заверения немного успокоят политиков в Евросоюзе, где после брексита осталась только одна ядерная держава — Франция. ЕС зависит от НАТО и США в деле обеспечения обороны и помощи Украине, однако перспектива возвращения Дональда Трампа в Белый дом и раскол внутри блока по вопросу о противостоянии российской агрессии заставляют некоторых европейских политиков с тревогой смотреть в ближайшее будущее.

Британия будет сближаться с Европой при новой власти после десятилетия, отмеченного разводом и дрязгами при консерваторах.

«Мое правительство будет стремиться к перезагрузке отношений с европейскими партнерами и работать над улучшением отношений с ЕС в торговле и инвестициях», — сказал король и пообещал ЕС новый пакт в сфере безопасности для совместной обороны от общих угроз.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2135781-kuda-vedet-britaniyu-novaya-vlast-korol-karl-iii-obyavil-reformy-premera-kira-starmera/

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