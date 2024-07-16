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Макрон принял отставку французского правительства

Опубликовано:

Эмманюэль Макрон и Габриэль Атталь
Эмманюэль Макрон и Габриэль Атталь. Фото: Ludovic Marin/Getty Images

Президент Франции Эмманюэль Макрон со второй попытки принял отставку правительства во главе с премьер-министром Габриэлем Атталем, передает РБК.

Как сообщает издание со ссылкой на местные СМИ, премьер Франции Габриэль Атталь подал в отставку после второго тура парламентских выборов, на которых первое место заняли левые, а коалиция Макрона "Вместе!" — второе. Однако президент тогда отклонил просьбу об отставке.

Но только со второй попытки Эмманюэль Макрон принял отставку правительства премьер-министра Атталя.

Отмечается, что Габриэль Атталь и правительство продолжат работать до формирования нового кабинета министров.

Напомним, в начале года сообщалось, что глава кабмина Франции Элизабет Борн подала прошение об отставке - Эмманюэль Макрон принял отставку премьера.

Позже, как сообщала Русская служба Би-би-си, стало известно о том, что Макрон назначил новым премьером Франции Габриэля Атталя – первого открытого гея на посту главы правительства страны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2135145-makron-prinyal-otstavku-francuzskogo-pravitelstva/

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