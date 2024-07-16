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"Боец с девятью жизнями". Что известно о Мохаммеде Дейфе - главе военного крыла ХАМАС и одном из организаторов нападения на Израиль?

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Силуэт мужчины в мечети
Силуэт мужчины. Иллюстративное фото: Jasmin Merdan / Getty Images

Глава военного крыла ХАМАС Мохаммед Дейф - одна из главных целей для израильских военных. Устранить одного из лидеров радикальной группировки Израиль пытается несколько лет. Где сейчас находится Дейф и жив ли он, доподлинно неизвестно.

В последние дни израильские военные нанесли несколько ударов, в том числе по лагерю беженцев и нескольким школам под управлением ООН, где укрывались гражданские лица.

Израильские военные заявили, что жертвами бомбардировки стали два человека — глава военного крыла ХАМАС Мохаммед Дейф и его близкий соратник Рафа Салама. По словам военных, Салама был убит.

Лагерь беженцев на юге сектора Газа
Лагерь беженцев на юге сектора Газа. Фото: Bashar Taleb/AFP via Getty Images

Официальный представитель ХАМАС заявил в воскресенье, что Дейф был «в порядке и непосредственно наблюдал за операциями». Два израильских чиновника сказали Блинкену, что «у них пока нет уверенности» в судьбе Дейфа.

Израильские спецслужбы уже не впервые пытаются устранить Дейфа, который считается исключительно важной фигурой в руководстве ХАМАС.

Кто такой Мохаммед Дейф

Дейф имеет почти мифический статус в секторе Газа - после того, как сбежал из тюрьмы и пережил по меньшей мере семь покушений.

Многое из того, что мы знаем о Дейфе, почерпнуто из сообщений израильских и палестинских СМИ.

В них говорится, что Дейф родился в лагере беженцев в Хан-Юнисе в Газе в 1965 году, когда территория была оккупирована Египтом.

Настоящее имя Дейфа — Мохаммед Диаб аль-Масри (также известный как Абу Халед или Аль-Дейф). Он возглавляет военизированное крыло ХАМАС, бригады «Изз ад-Дин аль-Кассам».

Палестинцы называют его «мозгом» ХАМАС, израильтянам он известен как «Глашатай смерти» или «Боец с девятью жизнями».

Диплом бакалавра Дейф получил, отучившись в Исламском университете Газы. В студенческие годы он был известен любовью к актерскому мастерству (и театру в целом) и даже сформировал там сценическую труппу.

Когда в 1987 году было объявлено о создании ХАМАС, Дейф одним из первых вступил в его ряды. В 1989-м его арестовали израильские власти, он провел за решеткой больше года.

За время заключения Дейф договорился с Закарией Аль-Шорбаги и Салахом Шехаде о создании отдельной от ХАМАС группировки с целью захвата израильских солдат — тех самых «Бригад Аль-Кассам».

Освободившись из тюрьмы, Дейф свел разрозненные «Бригады Изз ад-Дин аль-Кассам» в единое военное формирование, став (наряду с лидерами нескольких бригад) одним из его основателей.

Как лидеру, Дейфу приписывают разработку фирменного оружия ХАМАС — ракеты «Кассам» — и туннелей под Газой, по которым боевики ХАМАС проникали на израильскую территорию в обход блокпостов. Считается, что именно в этих туннелях Дейф проводит большую часть времени, скрываясь от израильских военных и руководя операциями ХАМАС.

Однако наиболее серьезное обвинение против него — разработка плана и непосредственное руководство серией «операций возмездия» в ответ на убийство Яхьи Айяша, изготовившего бомбы для терактов в начале 1996 года (при взрывах автобусов тогда погибло около 50 израильтян), а также участие в захвате и убийстве в середине 1990-х годов трех израильских солдат.

В 2000 израильским властям удалось его задержать и вновь заключить в тюрьму, но Дейф умудрился бежать в начале так называемой Второй интифады и с тех пор о нем почти ничего не известно наверняка: следов за собой он старается не оставлять.

Существуют лишь три известных израильтянам изображения Дейфа: одно фото было сделано много лет назад, когда он был еще очень молод, на другом его лицо скрывает маска, на третьем — и вовсе видна одна его тень.

«Он считается особенно жестким представителем ХАМАС», — говорит аналитик по вопросам безопасности на Ближнем Востоке Мэтью Левитт, бывший советник по борьбе с терроризмом в Госдепартаменте США.

По его словам, Дейф был близок к некоторым из наиболее воинственных командиров ХАМАС, в частности, к Яхье Айяшу, и считался его протеже. Обвинения в терактах повысили его ранг в организации.

В 2002 году он возглавил военное крыло ХАМАС после убийства его основателя Салаха Шехада.

Самым серьезным из многочисленных покушений на его жизнь была попытка убийства в 2002 году: Дейф чудом остался жив, но в результате ранения потерял один глаз.

По данным израильских властей, в результате других покушений он лишился еще ноги и руки, а также с трудом разговаривает.

В 2014 году, в ходе операции Израиля в секторе Газа, продолжавшейся почти восемь недель, израильские военные убили его жену и двоих детей, но самому Дейфу вновь удалось спастись.

Прозвище «Абу Халед» он получил, сыграв персонажа с этим именем в пьесе «Клоун». Настоящий Абу Халед, историческая личность, жил в эпоху раннего Средневековья.

Само слово «Дейф» по-арабски означает «гость». Такое прозвище он выбрал, поскольку нигде не остается надолго, проводя каждую ночь в новом месте, чтобы его не смогли разыскать израильские спецслужбы.

Эта способность ускользать от израильских военных отчасти объясняется тем, что он избегает современных коммуникационных технологий, считают эксперты по безопасности.

«Если у вас нет телефонов, нет компьютеров, есть способы затруднить современным спецслужбам понимание того, где вы находитесь», — сказал Левитт.

Как сказал бывший глава израильской разведки, глубина туннелей ХАМАС, устаревшие разведданные, риск сопутствующего ущерба и неисправность боеприпасов — вот другие причины, по которым Дейфу до сих пор удавалось уцелеть.

Даже на улицах Газы мало кто узнает Дейфа, и многие жители анклава не одобряют его деятельность.

Ссылаясь на данные опросов, Левитт утверждает, что палестинцы, похоже, «не в восторге от самых воинственных лидеров ХАМАС».

Тем не менее, когда было объявлено о прекращении огня, это не помешало некоторым палестинцам выйти на улицы и скандировать имя Дейфа.

То, что Дейф пережил еще несколько израильских покушений, только укрепит окружающие его мифы, считает Левитт.

«Главная причина, по которой Израиль заинтересован в его гибели, заключается в том, что он действительно принадлежит к старшей школе, у него высокий авторитет, — говорит Левитт. — Есть небольшое число старших лидеров боевиков, которые стояли у истоков ХАМАС. В этом отношении он уникален».

Израиль обвиняет его в планировании и руководстве взрывами автобусов, в результате которых в 1996 году погибли десятки израильтян, а также в причастности к захвату и убийству трех израильских солдат в середине 1990-х годов.

Считается, что он был одним из организаторов нападения ХАМАС на Израиль 7 октября прошлого года, когда около 1200 израильтян и иностранцев — в основном гражданских лиц — были убиты, а еще 251 человек был переправлен в Газу в качестве заложников.

Это привело к крупной израильской военной операции в секторе Газа, в результате которой, по данным подконтрольного ХАМАС Министерства здравоохранения, погибло более 38 700 палестинцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2135085-boec-s-devyatyu-zhiznyami-chto-izvestno-o-mohammede-deyfe-glave-voennogo-kryla-hamas-i-odnom-iz-organizatorov-napadeniya-na-izrail/

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