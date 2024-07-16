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Больше тысячи драк, пять смертей: что происходило в Колумбии после поражения в финале Кубка Америки

Опубликовано:

Футбол
Футбол. Иллюстративное фото: pixabay.com

В финальном матче Кубка Америки Колумбия проиграла Аргентине. В стране произошло множество массовых драк и арестов, есть погибшие, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Как сообщает издание, после поражения Колумбии в финальном матче Кубка Америки глава Национальной полиции Колумбии Николас Рохас рассказал о массовых драках и арестах в стране.

"Всего было обработано более 5 тыс. звонков, связанных с драками и различными массовыми собраниями людей. Кроме того, было наложено 1200 штрафов. На данный момент речь идет о 25 арестах, связанных с драками", — сказал Рохас.

В Боготе погибли четыре человека, еще один — в Ибаге.

"Всего у нас было 1322 драки, в результате которых, к счастью, было получено только 26 легких травм. Большинство — ножевые ранения", — сказал глава полиции Боготы Мануэль Гуальдрон.

Сборная Колумбии в ночь на 15 июля уступила Аргентине (0:1) в финале турнира и завоевала серебряные медали Кубка Америки. Матч состоялся на "Хард Рок Стэдиум" в Майами (США). Начало игры было отложено почти на полтора часа из-за беспорядков на стадионе, уточняет издание.

Напомним, сегодня департамент полиции Астаны опубликовал видео ночной драки неизвестных мужчин и прокомментировал данный инцидент. Возбуждено уголовное дело.

В конце мая массовую драку прямо посреди последнего звонка устроили выпускники школы в Мангистауской области. 47 несовершеннолетних доставили в отдел полиции.

Также в мае в Павлодаре в ходе драки в кадетском корпусе пострадали трое учеников. Полиция возбудила уголовное дело. По неофициальной информации, драка была массовой, с участием в ней не менее 40 человек.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2134872-bolshe-tysyachi-drak-pyat-smertey-chto-proishodilo-v-kolumbii-posle-porazheniya-v-finale-kubka-ameriki/

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